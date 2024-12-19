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россия ежемесячно производит около 600 шахедов - КНИИСЭ

россия ежемесячно производит около 600 шахедов - КНИИСЭ

Киев  •  УНН

 • 999 просмотра

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россия увеличила производство дронов-камикадзе до 600 единиц в месяц, но снизила их качество из-за нехватки импортных деталей. оккупанты модифицируют БПЛА, делая их черными и более прочными.

россия увеличила производство ударных БПЛА, которые использует в войне против Украины. В частности, ежемесячно агрессор производит около 600 дронов-камикадзе  типа «Shahed». Об этом рассказал заведующий лабораторией военных исследований Андрей Кульчицкий, пишет УНН.

Детали

«Мы видели уже дроны с порядковыми номерами более 5000. Проведя расчеты, определяем, что ежемесячное производство составляет около 600 единиц», - рассказал Кульчицкий в комментарии DW.

По его словам, эксперты КНИИСЭ отмечают изменения в производстве дронов-камикадзе. В частности россияне стали уделять меньше внимания качеству дронов. Если раньше в них использовали много деталей иностранного производства, в частности японские подшипники, то сейчас все больше применяются упрощенные аналоги.

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«Это может свидетельствовать о нехватке импортных комплектующих из-за санкций или ограничения поставок. Например, в двигателях дронов все чаще не хватает деталей по сравнению с первыми образцами исследований: нет стартера, маховика и тому подобное. Все элементы упрощены для массового применения, лишь бы полетел», - отметил Кульчицкий.

Он также напомнил, что россияне изменили цвет «шахадов» на черный, чтобы их труднее было обнаруживать ночью силам ПВО. Кроме того, корпус новых дронов-камикадзе стал крепче.

Также ударные дроны могут менять курс и высоту.

В то же время украинские защитники адаптируют свои методы противодействия: мобильные группы, системы ПВО, удары с вертолетов и разработка FPV-дронов-перехватчиков. По словам специалистов, стратегически важным шагом может стать применение украинских ударных дронов для поражения заводов-производителей «Shahed» в России и Иране.

Добавим

Ранее в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ) сообщили, что во время атак по территории Украины, которые состоялись 26-29 октября, россияне применили ударные беспилотники с термобарической боевой частью. 

Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.

Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
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