Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР после трехлетнего перерыва
Киев • УНН
РЖД анонсировали возобновление ежедневного железнодорожного сообщения с китайским Суйфэньхэ с 15 декабря. Поезд в КНДР по маршруту Туманган-Хасан будет курсировать трижды в неделю с 16 декабря.
В России заявили о возобновлении сообщения с Северной Кореей и Китаем, которое было временно остановлено в 2020 году. Об этом сообщают "Российские железные дороги", передает УНН.
Детали
Отмечается. что с 15 декабря сообщение возобновится до китайского Суйфэньхэ, а поезда будут курсировать ежедневно.
Тем временем поезд в КНДР сообщением Туманган - Хасан вернется к расписанию 16 декабря и будет отправляться 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.
Напомним
Россия активно строит железнодорожное сообщение между ростовом-на-дону и Крымом через Джанкойский перешеек для военной логистики и снабжения войск, но проект еще не завершен.