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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР после трехлетнего перерыва

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР после трехлетнего перерыва

Киев  •  УНН

 • 3982 просмотра

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РЖД анонсировали возобновление ежедневного железнодорожного сообщения с китайским Суйфэньхэ с 15 декабря. Поезд в КНДР по маршруту Туманган-Хасан будет курсировать трижды в неделю с 16 декабря.

В России заявили о возобновлении сообщения с Северной Кореей и Китаем, которое было временно остановлено в 2020 году. Об этом сообщают "Российские железные дороги", передает УНН.

Детали

Отмечается. что с 15 декабря сообщение возобновится до китайского Суйфэньхэ, а поезда будут курсировать ежедневно. 

Тем временем поезд в КНДР сообщением Туманган - Хасан вернется к расписанию 16 декабря и будет отправляться 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Напомним

Россия активно строит железнодорожное сообщение между ростовом-на-дону и Крымом через Джанкойский перешеек для военной логистики и снабжения войск, но проект еще не завершен.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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