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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия вывела в Черное море ракетоноситель

россия вывела в Черное море ракетоноситель

Киев  •  УНН

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В Черном и Средиземном морях находятся восемь российских кораблей. Три из них являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим боекомплектом до 26 ракет.

По состоянию на утро субботы, 11 января, в Черном и Средиземном море фиксируют восемь российских кораблей, некоторые из них - носители ракет "Калибр". Об этом сообщили Военно-Морские силы ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 11.01.2025 в Черном море находится один вражеский корабль. Он является ракетоносителем "Калибров".  Общий залп составляет до четырех ракет.

По информации ВМС ВСУ, в Азовском море вражеских кораблей нет. 

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В то же время украинские военные моряки отслеживают ситуацию в Средиземном море, где находятся семь кораблей противника. Среди них - два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим боекомплектом до 22 ракет.

За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 4 судна, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 2 судна, которые двигались из пролива Босфор.

- говорится в заметке.

Ситуация в акваториях морей остается под постоянным контролем украинских военных.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
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