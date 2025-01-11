россия вывела в Черное море ракетоноситель
Киев • УНН
В Черном и Средиземном морях находятся восемь российских кораблей. Три из них являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим боекомплектом до 26 ракет.
По состоянию на утро субботы, 11 января, в Черном и Средиземном море фиксируют восемь российских кораблей, некоторые из них - носители ракет "Калибр". Об этом сообщили Военно-Морские силы ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 11.01.2025 в Черном море находится один вражеский корабль. Он является ракетоносителем "Калибров". Общий залп составляет до четырех ракет.
По информации ВМС ВСУ, в Азовском море вражеских кораблей нет.
В то же время украинские военные моряки отслеживают ситуацию в Средиземном море, где находятся семь кораблей противника. Среди них - два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим боекомплектом до 22 ракет.
За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 4 судна, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 2 судна, которые двигались из пролива Босфор.
Ситуация в акваториях морей остается под постоянным контролем украинских военных.