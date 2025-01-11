росія вивела у Чорне море ракетоносій

Станом на ранок суботи, 11 січня, у Чорному та Середземному морі фіксують вісім російських кораблів, деякі з них - носії ракет "Калібр". Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 11.01.2025 в Чорному морі перебуває один ворожий корабель. Він є ракетоносієм "Калібрів". Загальний залп становить до чотирьох ракет.

За інформацією ВМС ЗСУ, в Азовському морі ворожих кораблів немає.

Водночас українські військові моряки відстежують ситуацію у Середземному морі, де перебувають сім кораблів противника. Серед них – два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним боєкомплектом до 22 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор.