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росія вивела у Чорне море ракетоносій

росія вивела у Чорне море ракетоносій

Київ • УНН

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У Чорному та Середземному морях перебувають вісім російських кораблів. Три з них є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним боєкомплектом до 26 ракет.

Станом на ранок суботи, 11 січня, у Чорному та Середземному морі фіксують вісім російських кораблів, деякі з них - носії ракет "Калібр". Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 11.01.2025 в Чорному морі перебуває один ворожий корабель. Він є ракетоносієм "Калібрів".  Загальний залп становить до чотирьох ракет.

За інформацією ВМС ЗСУ, в Азовському морі ворожих кораблів немає. 

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Водночас українські військові моряки відстежують ситуацію у Середземному морі, де перебувають сім кораблів противника. Серед них – два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним боєкомплектом до 22 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

- йдеться у дописі.

Ситуація в акваторіях морів залишається під постійним контролем українських військових.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
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