россия ударила дроном по маршрутке в Никополе, трое погибших и 12 раненых

россия утром ударила дроном по маршрутке в Никополе на Днепропетровщине, известно о 3 погибших и 12 раненых, сообщил во вторник министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

Утром россия ударила дроном по маршрутке в Никополе на Днепропетровщине. Жестокий удар по гражданскому рейсовому транспорту. В час пик, когда люди как раз едут на работу. Три человека погибли, еще 12 получили ранения - написал Клименко.

По его словам, "с первых минут на месте происшествия работают спасатели". "Вместе с медиками удалось деблокировать и спасти 7 человек", - указал министр.

"Наши службы делают все, чтобы спасти каждого, кто нуждается в помощи", - подчеркнул глава МВД.

"россия целенаправленно бьет по гражданским. Это не случайность - это их тактика. Сознательные удары по мирным людям", - подчеркнул Клименко.

По его словам, каждый такой факт документируют следователи.

Дополнение

В ночь на 7 апреля, по данным Днепропетровской областной прокуратуры, из-за вражеских атак погиб 11-летний мальчик, еще пятеро человек пострадали.

Как указано, ночью военные рф нанесли удар по Синельниковскому району с применением БПЛА. "В результате попадания в жилой дом погиб 11-летний мальчик, еще трое человек получили ранения", - сообщили в прокуратуре.

Повреждены жилые дома и авто.

В Павлоградском районе в результате обстрелов с применением беспилотников ранены двое мужчин в возрасте 52 и 66 лет, повреждено административное здание. В Криворожском районе враг, применив беспилотники, повредил объекты инфраструктуры. В Никопольском районе в результате ударов с применением FPV-дронов повреждены административное здание, образовательное учреждение, частные дома и автомобили.