Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
7м/с
64%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Крым
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 6220 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 14775 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 25344 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 39515 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 50869 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетная система С-400
Ракетный комплекс "Панцирь"

россия ударила дроном по маршрутке в Никополе, трое погибших и 12 раненых

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

В результате атаки на рейсовый транспорт три человека погибли и 12 получили ранения. Спасатели деблокировали семь человек.

россия ударила дроном по маршрутке в Никополе, трое погибших и 12 раненых

россия утром ударила дроном по маршрутке в Никополе на Днепропетровщине, известно о 3 погибших и 12 раненых, сообщил во вторник министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram, пишет УНН.

Утром россия ударила дроном по маршрутке в Никополе на Днепропетровщине. Жестокий удар по гражданскому рейсовому транспорту. В час пик, когда люди как раз едут на работу. Три человека погибли, еще 12 получили ранения

- написал Клименко.

По его словам, "с первых минут на месте происшествия работают спасатели". "Вместе с медиками удалось деблокировать и спасти 7 человек", - указал министр.

"Наши службы делают все, чтобы спасти каждого, кто нуждается в помощи", - подчеркнул глава МВД.

"россия целенаправленно бьет по гражданским. Это не случайность - это их тактика. Сознательные удары по мирным людям", - подчеркнул Клименко.

По его словам, каждый такой факт документируют следователи.

россияне распространяют фейки о "форсировании Днепра" в Никополе и угрожают ударами - РВА05.04.26, 15:33 • 5150 просмотров

Дополнение

В ночь на 7 апреля, по данным Днепропетровской областной прокуратуры, из-за вражеских атак погиб 11-летний мальчик, еще пятеро человек пострадали.

Как указано, ночью военные рф нанесли удар по Синельниковскому району с применением БПЛА. "В результате попадания в жилой дом погиб 11-летний мальчик, еще трое человек получили ранения", - сообщили в прокуратуре.

Повреждены жилые дома и авто.

В Павлоградском районе в результате обстрелов с применением беспилотников ранены двое мужчин в возрасте 52 и 66 лет, повреждено административное здание. В Криворожском районе враг, применив беспилотники, повредил объекты инфраструктуры. В Никопольском районе в результате ударов с применением FPV-дронов повреждены административное здание, образовательное учреждение, частные дома и автомобили.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область