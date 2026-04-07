росія вдарила дроном по маршрутці в Нікополі, троє загиблих і 12 поранених
Київ • УНН
Внаслідок атаки на рейсовий транспорт троє людей загинули та 12 отримали поранення. Рятувальники деблокували сімох осіб.
росія вранці вдарила дроном по маршрутці в Нікополі на Дніпровщині, відомо про 3 загиблих і 12 поранених, повідомив у вівторок міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.
Вранці росія вдарила дроном по маршрутці в Нікополі на Дніпропетровщині. Жорстокий удар по цивільному рейсовому транспорту. В час пік, коли люди саме їдуть на роботу. Троє людей загинули, ще 12 отримали поранення
З його слів, "з перших хвилин на місці події працюють рятувальники". "Разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати 7 осіб", - вказав міністр.
"Наші служби роблять усе, щоб врятувати кожного, хто потребує допомоги", - наголосив голова МВС.
"росія цілеспрямовано б’є по цивільних. Це не випадковість - це їхня тактика. Свідомі удари по мирних людях", - наголосив Клименко.
З його слів, кожен такий факт документують слідчі.
Доповнення
У ніч на 7 квітня, за даними Дніпропетровської обласної прокуратури, через ворожі атаки загинув 11-річний хлопчик, ще пʼятеро людей постраждали.
Як вказано, уночі військові рф завдали удару по Синельниківському району із застосуванням БпЛА. "Унаслідок влучання в житловий будинок загинув 11-річний хлопчик, ще троє людей дістали поранення", - повідомили у прокуратурі.
Пошкоджено житлові будинки та авто.
У Павлоградському районі внаслідок обстрілів із застосуванням безпілотників поранено двох чоловіків віком 52 та 66 років, пошкоджено адміністративну будівлю. У Криворізькому районі ворог, застосувавши безпілотники, пошкодив об’єкти інфраструктури. У Нікопольському районі внаслідок ударів із застосуванням FPV-дронів пошкоджено адміністративну будівлю, освітній заклад, приватні будинки та автомобілі.