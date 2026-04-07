$43.580.0750.320.01
Піст без шкоди - як скласти збалансований раціон і уникнути дефіцитів
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Олександр Кацуба: ракети, кадровий дефіцит і "сплячі" ліцензії — що відбувається з газовою галуззю
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

росія вдарила дроном по маршрутці в Нікополі, троє загиблих і 12 поранених

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

Внаслідок атаки на рейсовий транспорт троє людей загинули та 12 отримали поранення. Рятувальники деблокували сімох осіб.

росія вдарила дроном по маршрутці в Нікополі, троє загиблих і 12 поранених

росія вранці вдарила дроном по маршрутці в Нікополі на Дніпровщині, відомо про 3 загиблих і 12 поранених, повідомив у вівторок міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, пише УНН.

Вранці росія вдарила дроном по маршрутці в Нікополі на Дніпропетровщині. Жорстокий удар по цивільному рейсовому транспорту. В час пік, коли люди саме їдуть на роботу. Троє людей загинули, ще 12 отримали поранення

- написав Клименко.

З його слів, "з перших хвилин на місці події працюють рятувальники". "Разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати 7 осіб", - вказав міністр.

"Наші служби роблять усе, щоб врятувати кожного, хто потребує допомоги", - наголосив голова МВС.

"росія цілеспрямовано б’є по цивільних. Це не випадковість - це їхня тактика. Свідомі удари по мирних людях", - наголосив Клименко.

З його слів, кожен такий факт документують слідчі.

Доповнення

У ніч на 7 квітня, за даними Дніпропетровської обласної прокуратури, через ворожі атаки загинув 11-річний хлопчик, ще пʼятеро людей постраждали.

Як вказано, уночі військові рф завдали удару по Синельниківському району із застосуванням БпЛА. "Унаслідок влучання в житловий будинок загинув 11-річний хлопчик, ще троє людей дістали поранення", - повідомили у прокуратурі.

Пошкоджено житлові будинки та авто.

У Павлоградському районі внаслідок обстрілів із застосуванням безпілотників поранено двох чоловіків віком 52 та 66 років, пошкоджено адміністративну будівлю. У Криворізькому районі ворог, застосувавши безпілотники, пошкодив об’єкти інфраструктури. У Нікопольському районі внаслідок ударів із застосуванням FPV-дронів пошкоджено адміністративну будівлю, освітній заклад, приватні будинки та автомобілі.

Дніпропетровська область