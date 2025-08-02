россия сокращает производство сахара: свекла дорожает из-за засухи и семян

$41.710.00
47.750.00
ukenru
11:37 • 15777 просмотра
Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр
1 августа, 17:22 • 63891 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 185557 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 171379 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 12:26 • 98103 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
1 августа, 09:01 • 96714 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 179124 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 06:54 • 74231 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Эксклюзив
1 августа, 05:15 • 158002 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
1 августа, 04:30 • 153856 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1.7м/с
43%
750мм
Популярные новости
Ночные взрывы и пожары в рф и оккупированном Крыму: под ударом НПЗ, аэродромы и заводыPhotoVideo2 августа, 06:43 • 14276 просмотра
В российской пензе атакованы важные заводы ВПК - ЦПД СНБО2 августа, 07:00 • 11951 просмотра
Трамп: американские атомные подводные лодки "ближе к россии"2 августа, 07:35 • 75847 просмотра
Дружковка оказалась под массированной дроновой атакой рф: задело рынок, 5 раненых2 августа, 09:20 • 15501 просмотра
"Мы все помним 2022 год": Буданов ответил, готов ли лукашенко открыть россиянам коридор в Украину14:04 • 8912 просмотра
публикации
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 185627 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 102795 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 171439 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком1 августа, 11:54 • 119309 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 179159 просмотра
Актуальные люди
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Донецкая область
Мелитополь
Реклама
УНН Lite
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 37274 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 77213 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 95509 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 171708 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 205787 просмотра
Актуальное
Шахед-136
FAB-250
Нью-Йорк Таймс
Нефть
Боинг Starliner

россия сокращает производство сахара: свекла дорожает из-за засухи и семян

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Объемы отгрузки сахарной свеклы в россии снизились на 51% за первое полугодие 2025 года. Это привело к падению производства сахара на 28% и росту цен на столовую свеклу более чем на 60%.

россия сокращает производство сахара: свекла дорожает из-за засухи и семян

За первое полугодие 2025 года объемы отгрузки сахарной свеклы в россии снизились на 51%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

Наихудшая ситуация зафиксирована в регионах, которые традиционно давали основной урожай. Среди них – белгородская, липецкая и тамбовская области.

Основными причинами являются следующие:

  • резкое падение урожайности из-за запрета импорта нидерландских семян, тогда как российские семена дают на 20–30% меньше урожая;
    • засуха в южных российских регионах;
      • общая деградация российского аграрного сектора.

        В результате производство сахара упало на 28%, тогда как цены на столовую свеклу в магазинах выросли более чем на 60% - только с января по июль.

        Запрет импорта семян привел к проседанию урожайности даже базовых культур. Из-за этого россия недобирает сырье, сокращает производство, растут цены для населения

        - заявили в ЦПД.

        Напомним

        Ранее УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины сообщал, что в россии по состоянию на 3 июля собрано 3,8 млн т зерна. Это в четыре раза меньше, чем в прошлом году.

        Евгений Устименко

        Новости МираАгроновости
        Служба внешней разведки Украины
        Нидерланды