россия сокращает производство сахара: свекла дорожает из-за засухи и семян
Киев • УНН
Объемы отгрузки сахарной свеклы в россии снизились на 51% за первое полугодие 2025 года. Это привело к падению производства сахара на 28% и росту цен на столовую свеклу более чем на 60%.
За первое полугодие 2025 года объемы отгрузки сахарной свеклы в россии снизились на 51%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
Наихудшая ситуация зафиксирована в регионах, которые традиционно давали основной урожай. Среди них – белгородская, липецкая и тамбовская области.
Основными причинами являются следующие:
- резкое падение урожайности из-за запрета импорта нидерландских
семян, тогда как российские семена дают на 20–30% меньше урожая;
- засуха в южных российских регионах;
- общая деградация российского аграрного сектора.
В результате производство сахара упало на 28%, тогда как цены на столовую свеклу в магазинах выросли более чем на 60% - только с января по июль.
Запрет импорта семян привел к проседанию урожайности даже базовых культур. Из-за этого россия недобирает сырье, сокращает производство, растут цены для населения
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины сообщал, что в россии по состоянию на 3 июля собрано 3,8 млн т зерна. Это в четыре раза меньше, чем в прошлом году.