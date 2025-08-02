росія скорочує виробництво цукру: буряк дорожчає через посуху та насіння
Київ • УНН
Обсяги відвантаження цукрових буряків у росії знизилися на 51% за перше півріччя 2025 року. Це призвело до падіння виробництва цукру на 28% та зростання цін на столовий буряк на понад 60%.
За перше півріччя 2025 року обсяги відвантаження цукрових буряків в росії знизилися на 51%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
Найгірша ситуація зафіксована у регіонах, які традиційно давали основний урожай. Серед них – бєлгородська, липецька і тамбовська області.
Основними причинами є наступні:
- різке падіння врожайності через заборону імпорту нідерландського
насіння, тоді як російське насіння дає на 20–30 % менше врожаю;
- посуха у південних російських регіонах;
- загальна деградація російського аграрного сектору.
Внаслідок цього виробництво цукру впало на 28%, тоді як ціни на столовий буряк у магазинах зросли на понад 60% - лише з січня до липня.
Заборона імпорту насіння призвела до просідання врожайності навіть базових культур. Через це росія недобирає сировину, скорочує виробництво, зростають ціни для населення
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України повідомляв, що в росії станом на 3 липня зібрано 3,8 млн т зерна. Це в чотири рази менше, ніж торік.