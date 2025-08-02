За перше півріччя 2025 року обсяги відвантаження цукрових буряків в росії знизилися на 51%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Найгірша ситуація зафіксована у регіонах, які традиційно давали основний урожай. Серед них – бєлгородська, липецька і тамбовська області.

Основними причинами є наступні:

Внаслідок цього виробництво цукру впало на 28%, тоді як ціни на столовий буряк у магазинах зросли на понад 60% - лише з січня до липня.

Заборона імпорту насіння призвела до просідання врожайності навіть базових культур. Через це росія недобирає сировину, скорочує виробництво, зростають ціни для населення