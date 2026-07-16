россия снова нанесла ракетный удар по инфраструктуре Одессы
Киев • УНН
Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил об очередной ракетной атаке на город. Российские войска снова били по инфраструктуре Одессы.
россия сегодня снова нанесла ракетный удар по Одессе, под ударом оказалась инфраструктура, сообщил в четверг глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.
Очередная ракетная атака на город. Снова били по инфраструктуре. Детали выясняем
Это не первая атака рф на Одессу за сегодня. Ранее от удара врага в городе были повреждены АЗС и учебное заведение.
россия атаковала очередную АЗС в Одессе16.07.26, 09:09 • 2106 просмотров
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В Институте изучения войны (ISW) указали, что "российские войска возобновляют кампанию ударов по украинской портовой инфраструктуре вдоль побережья Черного моря". И что ISW "наблюдает усиленную российскую кампанию ударов по украинской портовой инфраструктуре в Одесской области и судам, заходящим в украинские порты, по меньшей мере с 10 июля".