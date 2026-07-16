россия атаковала очередную АЗС в Одессе
Киев • УНН
Российские войска во время утреннего удара атаковали АЗС в Одессе. Повреждена территория АЗС, выбито остекление и повреждена крыша учебного заведения.
россия во время утреннего удара атаковала АЗС в Одессе, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
В Одессе в результате вражеской атаки повреждена территория АЗС, также выбито остекление и повреждена крыша здания учебного заведения. Информация о пострадавших не поступала
По его словам, продолжаются работы по устранению последствий вражеской атаки.
Одесса утром подверглась удару рф, задето учебное заведение16.07.26, 08:15 • 2790 просмотров
Напомним
Эксперт по дронам Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что война перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков. Он предупредил, что враг будет атаковать на глубину 100 км все возможные объекты, включая АЗС и почтовые отделения.