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Одесса утром подверглась удару рф, задето учебное заведение

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

Утром российские войска атаковали Одессу, повредив учебное заведение. В городе объявлен День траура по трем погибшим в результате вчерашней атаки.

Одесса утром подверглась удару рф, задето учебное заведение

Одесса утром подверглась очередному удару рф, сообщил в четверг глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.

С самого утра враг атаковал Одессу. Повреждено учебное заведение. Детали выясняем

- написал Лысак.

Сегодня в городе объявлен День траура по троим погибшим в результате вчерашней утренней атаки, указал глава ГВА.

В Одессе 16 июля объявлено днем траура - почтят память жертв атаки рф15.07.26, 15:51 • 2386 просмотров

Юлия Шрамко

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