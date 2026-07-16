Одесса утром подверглась удару рф, задето учебное заведение
Киев • УНН
Утром российские войска атаковали Одессу, повредив учебное заведение. В городе объявлен День траура по трем погибшим в результате вчерашней атаки.
Одесса утром подверглась очередному удару рф, сообщил в четверг глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.
С самого утра враг атаковал Одессу. Повреждено учебное заведение. Детали выясняем
Сегодня в городе объявлен День траура по троим погибшим в результате вчерашней утренней атаки, указал глава ГВА.
В Одессе 16 июля объявлено днем траура - почтят память жертв атаки рф15.07.26, 15:51 • 2386 просмотров