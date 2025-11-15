Россия снимает «комедию» о войне в Украине и фронте: смеяться или плакать?
Киев • УНН
Российский онлайн-кинотеатр PREMIER анонсировал съемки сериала «Обратная сторона медали» о «новобранцах» на фронте под руководством ветерана. Режиссер Олег Фомин обещает «сохранить правду», сценарий написал участник «СВО» Николай Сидоров.
В России решили, что война – отличный материал для ситкома. Онлайн-кинотеатр PREMIER анонсировал съемки сериала "Обратная сторона медали", где "новобранцы" на фронте развлекаются под руководством не слишком энтузиастичного ветерана Кубы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию ASTRA.
Подробности
Режиссер Олег Фомин обещает "сохранить правду", а также утверждает, что вдохновением для идеи такого фильма стали поездки в госпиталь и благословения от раненых бойцов.
Вдобавок, сценарий для комедии написал непосредственный участник "сво" Николай Сидоров, а актерский состав включает бывших "кадетов", таких как Александр Головин, и московских артистов, которые ранее уже снимались для военных фильмов, до сих пор "поднимающих" боевой дух российских военных.
Сериал выходит в 2026 году, и уже сейчас можно догадаться, что зрители получат уникальное сочетание трагедии, пропаганды и "комедийных" будней на фронте.
