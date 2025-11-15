росія знімає "комедію" про війну в Україні і фронт: сміятися чи плакати?
Київ • УНН
російський онлайн-кінотеатр PREMIER анонсував зйомки серіалу "Обратная сторона медали" про "новобранців" на фронті під керівництвом ветерана. Режисер олег фомін обіцяє "зберегти правду", сценарій написав учасник "сво" микола сидоров.
У росії вирішили, що війна – чудовий матеріал для ситкому. Онлайн-кінотеатр PREMIER анонсував зйомки серіалу "Обратная сторона медали", де "новобранці" на фронті розважаються під керівництвом не надто ентузіастичного ветерана Куби. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію ASTRA.
Деталі
Режисер олег фомін, обіцяє "зберегти правду", а також стверджує, що натхненням для ідеї такого фільму стали поїздки до госпіталю та благословення від поранених бійців.
На додаток, сценарій для комедії написав безпосередній учасник "сво" микола сидоров, а акторський склад включає колишніх "кадетів", як от олександр головін та московських артистів, які раніше вже знімалися для військових фільмів, що й досі "підіймають" бойовий дух російських військових.
Серіал виходить у 2026 році, і вже зараз можна здогадатися, що глядачі отримають унікальне поєднання трагедії, пропаганди та "комедійних" буднів на фронті.
Для мене важливіше всього зберегти правду
