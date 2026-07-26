Россия планирует отменить запрет на экспорт дизельного топлива после стабилизации рынка

Россия намерена отменить запрет на экспорт дизельного топлива после стабилизации внутреннего рынка, при этом ограничения на экспорт бензина планируют сохранить до конца года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По словам Новака, запрет на экспорт дизельного топлива постепенно отменят, чтобы не допустить перенасыщения нефтеперерабатывающих заводов и сокращения объемов переработки.

Мы также решили на рабочей группе продлить действие запрета на экспорт бензина как для производителей, так и для непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года