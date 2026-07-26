Россия планирует отменить запрет на экспорт дизельного топлива после стабилизации рынка
Киев • УНН
РФ постепенно отменит запрет на экспорт дизельного топлива, но ограничения на бензин продлят до конца года. Вице-премьер Новак заявил о стабилизации рынка после топливного кризиса из-за атак на НПЗ.
Россия намерена отменить запрет на экспорт дизельного топлива после стабилизации внутреннего рынка, при этом ограничения на экспорт бензина планируют сохранить до конца года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам Новака, запрет на экспорт дизельного топлива постепенно отменят, чтобы не допустить перенасыщения нефтеперерабатывающих заводов и сокращения объемов переработки.
Мы также решили на рабочей группе продлить действие запрета на экспорт бензина как для производителей, так и для непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года
Правительство РФ заявляет об улучшении ситуации с топливом
Как отмечает Bloomberg, этим летом Россия столкнулась с общенациональным топливным кризисом. Во многих регионах пришлось вводить нормирование продажи бензина и дизельного топлива после усиления украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ответ правительство ввело ряд ограничений, в том числе запрет на экспорт топлива.
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Новак заявил, что ситуация на топливном рынке постепенно стабилизируется, поскольку ряд нефтеперерабатывающих заводов уже возобновил работу, а обеспечение автозаправочных станций "значительно улучшилось".
В то же время правительство обсуждает дополнительные поставки топлива в Сибирь, где ситуация остается сложной. По его словам, часть дефицита могут покрыть поставками из Казахстана, хотя излишки топлива в этой стране незначительны.
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