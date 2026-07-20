россия перераспределяет бензин в пользу москвы и санкт-петербурга, тогда как другие регионы остаются с пустыми АЗС
Киев • УНН
москва и санкт-петербург получили приоритетное снабжение бензином, тогда как в других регионах рф закрываются до 50% АЗС. В пермском крае и карелии зафиксированы смерти пожилых людей в очередях за топливом.
В России Москва и Санкт-Петербург переведены в режим приоритетного снабжения бензином. На этом фоне в других регионах страны закрываются часть АЗС и ограничивается продажа топлива. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
"Российские власти включились в "голодные игры" за бензин. Пока жители регионов РФ стоят в километровых очередях на АЗС, кремлевская верхушка решила забрать топливо у провинции, чтобы искусственно удержать благополучную картинку в Москве", – говорится в сообщении.
По информации ЦПД, Москва и Санкт-Петербург переведены в режим приоритетного снабжения, поэтому сейчас в Москве работают 85% заправок, а очереди остаются минимальными. В то же время в других регионах страны ситуация катастрофическая. На фоне дефицита вынуждены были закрыться до 50% АЗС, а топливо отпускают по QR-кодам или в четные/нечетные дни.
"Российское правительство в ручном режиме перераспределяет остатки бензина, но вместо решений для всей страны ресурсы стягивают к "витринной" Москве, чтобы избежать протестных настроений под носом у Кремля. Цена этой "стабильности" для столицы — реальные смерти в регионах: в Пермском крае и Карелии зафиксированы случаи смертей пожилых людей в очередях за бензином. Эта ситуация — ярчайшая иллюстрация настоящего отношения Кремля к собственным гражданам. "Забота о людях" всегда заканчивается там, где начинается угроза комфорту московской элиты", – подчеркивается в ЦПД
Напомним
С 1 по 10 июля средняя цена бензина АИ-92 в России выросла до 64,5 рубля за литр. Производство топлива покрывает лишь 65% спроса из-за повреждений НПЗ.