Топливный дефицит в РФ обнажил репрессивный характер полицейского государства - ЦПД

Топливный дефицит обнажил худшие черты полицейского государства, быстро напомнив "простым россиянам", где их место в пищевой цепочке кремлевского режима. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что пока Москву перевели на режим приоритетного снабжения, чтобы столично-чиновничья элита не испытывала дискомфорта, в регионах силовики развернули настоящую охоту на людей, которые пытаются как-то выживать в условиях топливного кризиса.

Например, в Псковской области полиция устраивает рейды по гаражам и частным участкам, штрафуя людей за хранение канистр с бензином из-за якобы нарушения требований пожарной безопасности. Фактически попытка создать минимальный запас топлива карается как преступление - говорится в статье.

Указывается, что не менее показательной стала ситуация в Волгограде: там полиция задержала пятерых человек, которые пытались записать видеообращение к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Причина возмущения - местным чиновникам разрешают заливать полные баки по топливным картам, а рядовым водителям отказывают.

"Результат попытки "пожаловаться барину" закономерен - наказание за "несанкционированный митинг" и административные аресты. Любые кризисные ситуации в России мгновенно снимают фасад "единства" и показывают реальную иерархию. Простым гражданам отведена роль бесправного ресурса", - констатируют в ЦПД.

Напомним

Москва и Санкт-Петербург получили приоритетное снабжение бензином, тогда как в других регионах РФ закрываются до 50% АЗС. В Пермском крае и Карелии зафиксированы смерти пожилых людей в очередях за топливом.

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