На кубани официально признали дефицит топлива в разгар уборки урожая - власти рф просят увеличить поставки дизеля
Киев • УНН
Губернатор краснодарского края обратился к правительству рф из-за нехватки дизтоплива и бензина для аграриев. Лишь 80% АЗС региона имеют хотя бы один вид топлива.
В краснодарском крае россии официально подтвердили нехватку топлива в разгар уборочной кампании. Губернатор региона вениамин кондратьев обратился к правительству рф с просьбой увеличить ежемесячные квоты на поставку дизельного топлива и бензина для аграриев. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
По его словам, несмотря на заявления российской власти о якобы стабилизации ситуации на топливном рынке, губернатор признал, что лишь около 80% автозаправочных станций ежедневно имеют в продаже хотя бы один вид топлива.
Самая сложная ситуация, по официальным данным, наблюдается в новороссийске, геленджике, анапе, а также в темрюкском и крымском районах краснодарского края.
Как отмечает Андрющенко, дефицит топлива может существенно повлиять на ход уборочной кампании в регионе, который является одним из ключевых сельскохозяйственных центров россии.
Несмотря на заявления о стабилизации, сам губернатор признал, что лишь около 80% АЗС ежедневно имеют в наличии хотя бы один вид топлива. Урожай останется в поле
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