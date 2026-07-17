В краснодарском крае россии официально подтвердили нехватку топлива в разгар уборочной кампании. Губернатор региона вениамин кондратьев обратился к правительству рф с просьбой увеличить ежемесячные квоты на поставку дизельного топлива и бензина для аграриев. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.

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По его словам, несмотря на заявления российской власти о якобы стабилизации ситуации на топливном рынке, губернатор признал, что лишь около 80% автозаправочных станций ежедневно имеют в продаже хотя бы один вид топлива.

Самая сложная ситуация, по официальным данным, наблюдается в новороссийске, геленджике, анапе, а также в темрюкском и крымском районах краснодарского края.

Как отмечает Андрющенко, дефицит топлива может существенно повлиять на ход уборочной кампании в регионе, который является одним из ключевых сельскохозяйственных центров россии.

Несмотря на заявления о стабилизации, сам губернатор признал, что лишь около 80% АЗС ежедневно имеют в наличии хотя бы один вид топлива. Урожай останется в поле - подчеркнул Андрющенко.

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