россия отвергает мирные усилия и проверяет реакцию: Сибига о вторжении российских дронов на территорию Польши

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что недавние атаки российских дронов подтверждают отказ москвы от мирных усилий и стремление к эскалации. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы МИД во время совместной пресс-конференции с Сикорским.

Безопасность наших государств (Польши и Украины - ред.) неделима. Недавнее дерзкое вторжение российских дронов стало очередным доказательством этих слов. россия отвергает мирные усилия, она идет на эскалацию, проверяет нашу реакцию. Это единство сил и ответ должен быть именно таким. Сильным - подчеркнул Сибига.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Премьер-министр Польши Дональд Туск и другие официальные лица заявили, что атака российских дронов на Польшу не была ошибкой. Это стало ответом на предположения Дональда Трампа о "ошибочности" вторжения.