14:30 • 11130 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01 • 16653 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55 • 24840 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 23261 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 21334 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 31168 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 19598 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34 • 17264 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 40392 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 40882 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
россия отвергает мирные усилия и проверяет реакцию: Сибига о вторжении российских дронов на территорию Польши

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Министр МИД Андрей Сибига заявил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши 10 сентября подтверждает отказ Москвы от мирных усилий и стремление к эскалации. Польша расценивает это не как ошибку, а как преднамеренное действие.

россия отвергает мирные усилия и проверяет реакцию: Сибига о вторжении российских дронов на территорию Польши

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что недавние атаки российских дронов подтверждают отказ москвы от мирных усилий и стремление к эскалации. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы МИД во время совместной пресс-конференции с Сикорским.

Безопасность наших государств (Польши и Украины - ред.) неделима. Недавнее дерзкое вторжение российских дронов стало очередным доказательством этих слов. россия отвергает мирные усилия, она идет на эскалацию, проверяет нашу реакцию. Это единство сил и ответ должен быть именно таким. Сильным

- подчеркнул Сибига.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Премьер-министр Польши Дональд Туск и другие официальные лица заявили, что атака российских дронов на Польшу не была ошибкой. Это стало ответом на предположения Дональда Трампа о "ошибочности" вторжения.

Алена Уткина

