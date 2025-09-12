росія відкидає мирні зусилля та перевіряє реакцію: Сибіга про вторгнення російський дронів на території Польщі

Міністр МЗС Андрій Сибіга зазначив, що нещодавні атаки російських дронів підтверджують відмову москви від мирних зусиль і прагнення до ескалації. Про це пише УНН із посиланням на заяву очільника МЗС під час спільної пресконференції з Сікорським.

Безпека наших держав (Польщі та України - ред.) є неподільною. Нещодавно зухвале вторгнення російських дронів стало черговим доказом цих слів. росія відкидає мирні зусилля, вона йде на ескалацію, перевіряє нашу реакцію. Це єдність сил і відповідь має бути саме такою. Сильною