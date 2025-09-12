росія відкидає мирні зусилля та перевіряє реакцію: Сибіга про вторгнення російський дронів на території Польщі

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 7252 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 12020 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 21565 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 21224 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 19868 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 30629 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 19271 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17167 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 40189 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40727 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
35%
756мм
Популярнi новини
"Це не помилка": реакція Польщі на слова Трампа щодо інциденту з російськими дронами12 вересня, 08:41 • 4550 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня12 вересня, 09:04 • 8662 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 19802 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12:14 • 6682 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 11191 перегляди
Публікації
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 1642 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 7246 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 3746 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 12012 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 21559 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 12012 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 33369 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 80468 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 42736 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 48598 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
The New York Times
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

росія відкидає мирні зусилля та перевіряє реакцію: Сибіга про вторгнення російський дронів на території Польщі

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Міністр МЗС Андрій Сибіга заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі 10 вересня підтверджує відмову москви від мирних зусиль та прагнення до ескалації. Польща розцінює це як не помилку, а навмисну дію.

росія відкидає мирні зусилля та перевіряє реакцію: Сибіга про вторгнення російський дронів на території Польщі

Міністр МЗС Андрій Сибіга зазначив, що нещодавні атаки російських дронів підтверджують відмову москви від мирних зусиль і прагнення до ескалації. Про це пише УНН із посиланням на заяву очільника МЗС під час спільної пресконференції з Сікорським.

Безпека наших держав (Польщі та України - ред.) є неподільною. Нещодавно зухвале вторгнення російських дронів стало черговим доказом цих слів. росія відкидає мирні зусилля, вона йде на ескалацію, перевіряє нашу реакцію. Це єдність сил і відповідь має бути саме такою. Сильною

- наголосив Сибіга.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші офіційні особи заявили, що атака російських дронів на Польщу не була помилкою. Це стало відповіддю на припущення Дональда Трампа про "помилковість" вторгнення.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Дональд Туск
Україна
Польща