росія відкидає мирні зусилля та перевіряє реакцію: Сибіга про вторгнення російський дронів на території Польщі
Київ • УНН
Міністр МЗС Андрій Сибіга заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі 10 вересня підтверджує відмову москви від мирних зусиль та прагнення до ескалації. Польща розцінює це як не помилку, а навмисну дію.
Міністр МЗС Андрій Сибіга зазначив, що нещодавні атаки російських дронів підтверджують відмову москви від мирних зусиль і прагнення до ескалації. Про це пише УНН із посиланням на заяву очільника МЗС під час спільної пресконференції з Сікорським.
Безпека наших держав (Польщі та України - ред.) є неподільною. Нещодавно зухвале вторгнення російських дронів стало черговим доказом цих слів. росія відкидає мирні зусилля, вона йде на ескалацію, перевіряє нашу реакцію. Це єдність сил і відповідь має бути саме такою. Сильною
Нагадаємо
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші офіційні особи заявили, що атака російських дронів на Польщу не була помилкою. Це стало відповіддю на припущення Дональда Трампа про "помилковість" вторгнення.