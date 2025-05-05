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россия "отравляет" языковые модели ИИ фейками об Украине: новая тактика дезинформации

Киев • УНН

 • 3512 просмотра

россияне активно используют ИИ для распространения дезинформации, "кормя" языковые модели фейками об Украине. Также ИИ используется для психологического давления на общество.

россия "отравляет" языковые модели ИИ фейками об Украине: новая тактика дезинформации

Начальник Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил главные тренды в использовании ИИ за последний месяц. Об этом сообщает ЦПД в Telegram, передает УНН.

Детали

По его словам, россияне активизировали на информационном фронте методику "отравления" больших языковых моделей. Они массово генерируют фейковые сайты, новостные порталы, а также псевдоаналитику, которую затем системно "скармливают" алгоритмам через SEO-оптимизацию. Цель таких действий — чтобы ChatGPT, Gemini, Claude или другие боты в ответах невольно воспроизводили кремлевские месседжи о "нацистской Украине", "американском биооружии", "оккупированном Украиной Донбассе" и т.д. Это новый уровень дезинформации — не через троллей, а через сами модели.

Также искусственный интеллект массово используется в когнитивной войне: миллионы постов анализируются для построения эмоциональных карт аудиторий.

Алгоритмы выявляют, где в обществе тревога, разочарование, усталость, и именно туда запускаются фейковые месседжи. Это уже не просто пропаганда — это точечное психологическое давление, усиленное нейронными сетями

 — отметил Андрей Коваленко.

россияне распространяют фейки к годовщине трагедии в Одессе 2 мая 2014 года - ЦПД02.05.25, 13:18 • 3807 просмотров

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