Начальник Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил главные тренды в использовании ИИ за последний месяц. Об этом сообщает ЦПД в Telegram, передает УНН.

Детали

По его словам, россияне активизировали на информационном фронте методику "отравления" больших языковых моделей. Они массово генерируют фейковые сайты, новостные порталы, а также псевдоаналитику, которую затем системно "скармливают" алгоритмам через SEO-оптимизацию. Цель таких действий — чтобы ChatGPT, Gemini, Claude или другие боты в ответах невольно воспроизводили кремлевские месседжи о "нацистской Украине", "американском биооружии", "оккупированном Украиной Донбассе" и т.д. Это новый уровень дезинформации — не через троллей, а через сами модели.

Также искусственный интеллект массово используется в когнитивной войне: миллионы постов анализируются для построения эмоциональных карт аудиторий.

Алгоритмы выявляют, где в обществе тревога, разочарование, усталость, и именно туда запускаются фейковые месседжи. Это уже не просто пропаганда — это точечное психологическое давление, усиленное нейронными сетями — отметил Андрей Коваленко.

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