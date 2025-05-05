$41.710.11
47.310.23
ukenru
Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона
09:24 • 17748 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

08:41 • 20365 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
06:29 • 49216 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
06:08 • 61524 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 120203 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 161187 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 183880 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 105222 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 99509 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 101101 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
57%
745 мм
Популярнi новини

У росії скаржаться на атаку БпЛА на москву, закрили аеропорт "Домодєдово"

5 травня, 01:07 • 36767 перегляди

Президентські вибори в Румунії: хто виходить у другий тур

5 травня, 01:25 • 26872 перегляди

Ціни на нафту обвалилися на тлі прискорення ОПЕК+ зі збільшенням видобутку

05:19 • 30635 перегляди

В Ізраїлі погодили активізацію бойових дій проти ХАМАС і мобілізацію резервістів - AP

07:29 • 26176 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 14488 перегляди
Публікації

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

09:24 • 17725 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

06:29 • 49179 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

06:08 • 61492 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 183866 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 86285 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Петро Павел

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Румунія

Білий дім

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

08:45 • 8564 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

08:03 • 10741 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 14947 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 21151 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 38946 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Truth Social

Шахед-136

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

росія "отруює" мовні моделі ШІ фейками про Україну: нова тактика дезінформації

Київ • УНН

 • 4078 перегляди

росіяни активно використовують ШІ для поширення дезінформації, "годуючи" мовні моделі фейками про Україну. Також ШІ використовується для психологічного тиску на суспільство.

росія "отруює" мовні моделі ШІ фейками про Україну: нова тактика дезінформації

Начальник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відзначив головні тренди у використанні ШІ за останній місяць. Про це повідомляє ЦПД у Telegram, передає УНН.

Деталі

За його словами, росіяни активізували на інформаційному фронті методику "отруєння" великих мовних моделей. Вони масово генерують фейкові сайти, новинні портали, а також псевдоаналітику, яку потім системно "згодовують" алгоритмам через SEO-оптимізацію. Мета таких дій — щоб ChatGPT, Gemini, Claude або інші боти у відповідях мимоволі відтворювали кремлівські меседжі про "нацистську Україну", "американську біозброю", "окупований Україною Донбас" тощо. Це новий рівень дезінформації — не через тролів, а через самі моделі.

Також штучний інтелект масово використовується в когнітивній війні: мільйони постів аналізуються для побудови емоційних карт аудиторій.

Алгоритми виявляють, де в суспільстві тривога, розчарування, втома, і саме туди запускаються фейкові меседжі. Це вже не просто пропаганда — це точковий психологічний тиск, підсилений нейронними мережами

 — зазначив Андрій Коваленко.

росіяни поширюють фейки до річниці трагедії в Одесі 2 травня 2014 року - ЦПД02.05.25, 13:18 • 3807 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаТехнології
ChatGPT
Україна
Brent
$60.53
Bitcoin
$94,569.40
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$32.85
Золото
$3,317.46
Ethereum
$1,823.44