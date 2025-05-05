росія "отруює" мовні моделі ШІ фейками про Україну: нова тактика дезінформації
Київ • УНН
росіяни активно використовують ШІ для поширення дезінформації, "годуючи" мовні моделі фейками про Україну. Також ШІ використовується для психологічного тиску на суспільство.
Начальник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відзначив головні тренди у використанні ШІ за останній місяць. Про це повідомляє ЦПД у Telegram, передає УНН.
Деталі
За його словами, росіяни активізували на інформаційному фронті методику "отруєння" великих мовних моделей. Вони масово генерують фейкові сайти, новинні портали, а також псевдоаналітику, яку потім системно "згодовують" алгоритмам через SEO-оптимізацію. Мета таких дій — щоб ChatGPT, Gemini, Claude або інші боти у відповідях мимоволі відтворювали кремлівські меседжі про "нацистську Україну", "американську біозброю", "окупований Україною Донбас" тощо. Це новий рівень дезінформації — не через тролів, а через самі моделі.
Також штучний інтелект масово використовується в когнітивній війні: мільйони постів аналізуються для побудови емоційних карт аудиторій.
Алгоритми виявляють, де в суспільстві тривога, розчарування, втома, і саме туди запускаються фейкові меседжі. Це вже не просто пропаганда — це точковий психологічний тиск, підсилений нейронними мережами
росіяни поширюють фейки до річниці трагедії в Одесі 2 травня 2014 року - ЦПД02.05.25, 13:18 • 3807 переглядiв