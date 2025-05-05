Начальник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відзначив головні тренди у використанні ШІ за останній місяць. Про це повідомляє ЦПД у Telegram, передає УНН.

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За його словами, росіяни активізували на інформаційному фронті методику "отруєння" великих мовних моделей. Вони масово генерують фейкові сайти, новинні портали, а також псевдоаналітику, яку потім системно "згодовують" алгоритмам через SEO-оптимізацію. Мета таких дій — щоб ChatGPT, Gemini, Claude або інші боти у відповідях мимоволі відтворювали кремлівські меседжі про "нацистську Україну", "американську біозброю", "окупований Україною Донбас" тощо. Це новий рівень дезінформації — не через тролів, а через самі моделі.

Також штучний інтелект масово використовується в когнітивній війні: мільйони постів аналізуються для побудови емоційних карт аудиторій.

Алгоритми виявляють, де в суспільстві тривога, розчарування, втома, і саме туди запускаються фейкові меседжі. Це вже не просто пропаганда — це точковий психологічний тиск, підсилений нейронними мережами — зазначив Андрій Коваленко.

росіяни поширюють фейки до річниці трагедії в Одесі 2 травня 2014 року - ЦПД