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россия открыта для любых мирных переговоров по Украине, если Трамп их начнет - СМИ

россия открыта для любых мирных переговоров по Украине, если Трамп их начнет - СМИ

Киев  •  УНН

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Посол рф в ООН заявил о готовности к диалогу с Трампом по Украине. Переговоры должны учитывать "реальности на местах" и текущие успехи россии.

россия открыта для переговоров о прекращении войны на Украине, если их инициирует избранный президент США Дональд Трамп, но любые переговоры должны основываться на реалиях российских успехов. Об этом заявил в четверг журналистам посол москвы в ООН в Женеве, передает УНН.

Издание отмечает, что Трамп неоднократно критиковал масштаб западной помощи Киеву и обещал быстро положить конец конфликту, не объясняя, как именно. Его победа на президентских выборах 5 ноября вызвала обеспокоенность в Киеве и других европейских столицах относительно степени будущей приверженности США помощи Украине.

"Трамп обещал урегулировать украинский кризис за одну ночь. Хорошо, пусть попробует. Но мы, реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет", — сказал геннадий гатилов, посол россии в ООН в Женеве.

"Но если он начнет или предложит что-то, чтобы начать политический процесс, это приветствуется".

Он добавил, что любые такие переговоры должны основываться на том, что он назвал "реальностями на местах", описав Украину как отстающую в более чем двухлетнем конфликте. Российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами по крайней мере за год и теперь контролируют около одной пятой части страны, пишет СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что мир не может быть установлен, пока все российские войска не будут изгнаны и все захваченные москвой территории, включая Крым, не будут возвращены. "План победы", который он изложил в прошлом месяце, сохранил это положение, а также приглашение Украины вступить в НАТО, давно осуждаемое россией.

Добавим

Зеленский заявил европейским лидерам в Будапеште на прошлой неделе, что уступки россии будут "неприемлемыми для Украины и самоубийственными для всей Европы".

Вторжение россии в Украину в 2022 году спровоцировало самую большую конфронтацию между москвой и Западом со времен холодной войны, когда президент Джо Байден руководил усилиями по изоляции россии.

гатилов указал, что избрание Трампа представляет собой новую возможность для диалога с Соединенными Штатами, но усомнился в более широкой перезагрузке отношений, повторив ранее высказанное Кремлем предостережение.

"Политическая элита США, независимо от внутриполитических сдвигов, (Вашингтон) последовательно придерживается позиции сдерживания Москвы, и эта ориентация, к сожалению, глубоко укоренилась, и смена администрации мало что может изменить", — сказал он.

"Единственный сдвиг, (который) может быть возможен, - это диалог между нашими странами, чего не хватало в течение последних нескольких лет", - добавил он.

"Трамп, не могу представить, что позволит рф уничтожить Украину": Дуда рассказал, что планирует обсудить с избранным президентом США14 нояб. 2024, 10:49 • 16082 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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