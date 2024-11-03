россия осуществила 110 атак на позиции ВСУ: горячее всего на Кураховском направлении

Сегодня враг 110 раз атаковал позиции Сил обороны, особенно активно на Кураховском направлении, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Противник продолжает попытки продвижения вглубь территории Украины, осуществив уже 110 атак на позиции Сил обороны. Наибольшая активность наблюдается на Кураховском и Покровском направлениях, где произошло более половины всех атак - говорится в сводке.

По данным Генштаба, приграничные районы Сумщины и Черниговщины остаются под постоянными артиллерийскими обстрелами со стороны российских войск - пострадали населенные пункты Хреновка, Грабовское, Волфино, Владимировка, Журавка, Мхи, Ободы, Луговка, Железный Мост, Павловка, Хотиевка и Чуйковка. Вражеская авиация нанесла удары по Братенице, Журавке, Новенькому и Басовке. Также зафиксировано 17 авиаударов противника по своей территории в Курской области, где уже выпущено 25 управляемых авиабомб.

На Харьковском направлении российские войска дважды пытались наступать вблизи Волчанска, однако получили отпор.

На Купянском направлении украинские защитники отбили одиннадцать атак противника, в частности в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызово, Кругляковки, Вишневого и Першотравневого.

На Лиманском направлении враг не прекращает атаки вблизи Грековки, Тернов и Дибровы. С начала суток наши воины отбили семь из девяти вражеских атак, бои продолжаются. Российские войска нанесли авиационные удары по району Серебрянского леса.

На Торецком направлении произошло четыре атаки противника вблизи Торецка и Щербиновки, из которых две были успешно отбиты. Враг нанес авиаудары по районам Дружбы, Торецка и Петровки.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 19 атак позиций украинских сил в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого. Больше всего усилий оккупанты сосредоточили у Луча и Вишневого, где все атаки были отбиты.

Кураховское направление остается самым горячим, с зафиксированными 54 боевыми столкновениями. Захватчики особенно активно пытаются прорваться в районах Волченки, Острого и Антоновки, восемь боев еще продолжаются.

На Времовском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских войск вблизи Трудового и Максимовки, два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудары по Юрковке, Новоданиловке и Малой Токмачке, сбросив восемь управляемых авиабомб.

На других направлениях изменений на текущий момент не зафиксировано.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за эту неделю армия рф нанесла массированные удары по Украине, использовав более 900 бомб, 30 ракет и почти 500 дронов. Большинство атак было направлено на гражданские объекты.