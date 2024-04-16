россия объявила в розыск грузинского бойца, который воюет на стороне Украины

россия объявила в федеральный и международный розыск грузинского снайпера, который воюет в Украине, а басманный суд москвы заочно приговорил его к аресту. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

россия обвинила Георгия Гелашвили, самого молодого грузинского снайпера, "в разжигании вражды и ненависти с использованием средств массовой информации" и в наемничестве.

российскими следователями вынесено определение об объявлении в розыск Гелашвили Георгия Бесиковича 2002 года рождения, который скрывается от органов предварительного следствия в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти и наемничества. В связи с этим следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, - говорится в сообщении.

Сообщается, что срок заочного ареста грузинского снайпера будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию россии или с момента задержания в рф.

Напомним

Гражданин Грузии, который воевал за Украину, был "приговорен судом" в оккупированном россией Донецке к пожизненному заключению за якобы убийство российских солдат.