россия не выводит свои ракетоносители в Черное море уже более трех недель - Гуменюк

россия уже более трех недель не выводит на дежурство боевые корабли. Последний раз ракетоносители выходили в Черное море 29 ноября, сообщила в эфире телемарафона пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.

Детали

Как сообщила Гуменюк, погодные условия, а также постоянные удары ВСУ отражаются на корабельной группировке оккупантов, которая практически свернута. В Черном море патрулируют два корабля, а в Азовском - один.

По ее словам, корабли держатся в направлении Новороссийска, подальше от украинских берегов там, где считают для себя безопасным районом.

Ракетоносители мы не наблюдаем в Черном море уже более трех недель на боевом дежурстве, но знаем, что они снаряжены и готовы к применению, и помним, что для выхода на боевое дежурство им достаточно двух, трех часов. Пока штормит, море на нашей стороне, но шторм не такой критический для того, чтобы вообще не использовать ракетоносители. Очевидно враг накапливает ресурс и ожидает момент для проведения ракетных атак - сказала Гуменюк.

Также она отметила, что последний раз присутствие российских ракетоносителей на боевом дежурстве наблюдалось 29 ноября.

Напомним,

В Черном море корабельная группировка оккупантов почти свернута из-за постоянных ударов ВСУ. При этом сохраняется опасность ракетных ударов, потому что ракетное вооружение, которое имеют оккупанты, способно преодолевать расстояние по 2,5 тысячи километров.