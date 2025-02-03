россия не меняет своей задачи уничтожить украинскую энергетику - Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил, что россия не отказывается от цели уничтожить энергосистему Украины и адаптирует удары под возможности защиты. Украина усиливает ПВО и ищет новые возможности производства средств защиты.
рф не меняет своей задачи уничтожить украинскую энергетику, постоянно нанося удары по ней. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Ставка - прежде всего об энергетике, о защите нашей энергосистемы. Россияне не меняют своей задачи уничтожить украинскую энергетику, постоянно наносят удары и делают так, чтобы подстраивать свои удары под способности нашей защиты - чтобы сложнее было отбивать
Он отметил, что также заслушал доклады и по системе защиты, и по прикрытию энергообъектов, и по восстановлению после ударов.
Отдельно обсудили возможности противовоздушной обороны и потребность в противоракетах - есть новые задачи для нашей дипломатии, для Министерства обороны Украины - для работы с партнерами. Поставки для ПВО Украины - это критично и не должно прекращаться. Постоянно нужно искать в мире, как усилить защиту, как сделать больше производства необходимых вещей в Украине, как добавлять локализацию производства, как брать лицензии у наших партнеров. Это большая работа, от которой во многом зависит будущее Украины
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создание корпусов.