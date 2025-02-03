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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия не меняет своей задачи уничтожить украинскую энергетику - Зеленский

россия не меняет своей задачи уничтожить украинскую энергетику - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 5347 просмотра

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Президент заявил, что россия не отказывается от цели уничтожить энергосистему Украины и адаптирует удары под возможности защиты. Украина усиливает ПВО и ищет новые возможности производства средств защиты.

рф не меняет своей задачи уничтожить украинскую энергетику, постоянно нанося удары по ней. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Ставка - прежде всего об энергетике, о защите нашей энергосистемы. Россияне не меняют своей задачи уничтожить украинскую энергетику, постоянно наносят удары и делают так, чтобы подстраивать свои удары под способности нашей защиты - чтобы сложнее было отбивать 

- заявил Зеленский.

Он отметил, что также заслушал доклады и по системе защиты, и по прикрытию энергообъектов, и по восстановлению после ударов.

Отдельно обсудили возможности противовоздушной обороны и потребность в противоракетах - есть новые задачи для нашей дипломатии, для Министерства обороны Украины - для работы с партнерами. Поставки для ПВО Украины - это критично и не должно прекращаться. Постоянно нужно искать в мире, как усилить защиту, как сделать больше производства необходимых вещей в Украине, как добавлять локализацию производства, как брать лицензии у наших партнеров. Это большая работа, от которой во многом зависит будущее Украины 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создание корпусов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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