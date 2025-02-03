росія не змінює свого завдання знищити українську енергетику – Зеленський
Київ • УНН
Президент заявив, що росія не відмовляється від мети знищити енергосистему України та адаптує удари під можливості захисту. Україна посилює ППО та шукає нові можливості виробництва засобів захисту.
рф не змінює свого завдання знищити українську енергетику, постійно завдаючи ударів по ній. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Ставка – передусім про енергетику, про захист нашої енергосистеми. Росіяни не змінюють свого завдання знищити українську енергетику, постійно завдають ударів і роблять так, щоб підлаштовувати свої удари під спроможності нашого захисту – щоб складніше було відбивати
Він зазначив, що також заслухав доповіді і щодо системи захисту, і щодо прикриття енергооб’єктів, і щодо відбудови після ударів.
Окремо обговорили спроможності протиповітряної оборони та потребу в протиракетах – є нові завдання для нашої дипломатії, для Міністерства оборони України – для роботи з партнерами. Постачання для ППО України – це критично й не має припинятися. Постійно потрібно шукати у світі, як посилити захист, як зробити більше виробництва необхідних речей в Україні, як додавати локалізацію виробництва, як брати ліцензії в наших партнерів. Це велика робота, від якої багато в чому залежить майбутнє України
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів.