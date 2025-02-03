росія не змінює свого завдання знищити українську енергетику – Зеленський

рф не змінює свого завдання знищити українську енергетику, постійно завдаючи ударів по ній. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Ставка – передусім про енергетику, про захист нашої енергосистеми. Росіяни не змінюють свого завдання знищити українську енергетику, постійно завдають ударів і роблять так, щоб підлаштовувати свої удари під спроможності нашого захисту – щоб складніше було відбивати - заявив Зеленський.

Він зазначив, що також заслухав доповіді і щодо системи захисту, і щодо прикриття енергооб’єктів, і щодо відбудови після ударів.

Окремо обговорили спроможності протиповітряної оборони та потребу в протиракетах – є нові завдання для нашої дипломатії, для Міністерства оборони України – для роботи з партнерами. Постачання для ППО України – це критично й не має припинятися. Постійно потрібно шукати у світі, як посилити захист, як зробити більше виробництва необхідних речей в Україні, як додавати локалізацію виробництва, як брати ліцензії в наших партнерів. Це велика робота, від якої багато в чому залежить майбутнє України - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів.