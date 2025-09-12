Россия нанесла удар по Сумской области: погибли два человека, еще пятеро ранены - ГСЧС

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
11:55 • 6670 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 9684 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 11723 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 19578 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 14336 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 15061 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 38157 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39779 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52744 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 84218 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
34%
756мм
Популярные новости
В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии12 сентября, 03:30 • 9620 просмотра
Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма12 сентября, 03:55 • 9436 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно12 сентября, 03:57 • 14555 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12 сентября, 04:42 • 28676 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 5516 просмотра
публикации
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 6674 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 5862 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 19579 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 84219 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 57668 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Уильям, принц Уэльский
Кир Стармер
Кэтрин, принцесса Уэльская
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Ивано-Франковская область
Италия
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 29315 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 75981 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 39074 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 45251 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 110502 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136
ЧатГПТ
Лекарственные средства
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Россия нанесла удар по Сумской области: погибли два человека, еще пятеро ранены - ГСЧС

Киев • УНН

 • 220 просмотра

В результате утреннего ракетного обстрела Сумской области погибли два человека, пятеро получили ранения. Взрыв вызвал пожар и разрушения, а российская армия повторно атаковала место ликвидации последствий.

Россия нанесла удар по Сумской области: погибли два человека, еще пятеро ранены - ГСЧС

Ракетный обстрел Сумской области утром унес жизни по меньшей мере двух мирных жителей, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

Взрыв вызвал масштабный пожар и серьезные разрушения жилого сектора. Пока спасатели боролись с огнем, российская армия нанесла повторный удар именно по месту ликвидации последствий атаки, целенаправленно пытаясь поразить подразделения ГСЧС.

Во время тушения огня враг целенаправленно повторно атаковал спасателей 

– написали в ГСЧС.

Несмотря на постоянную угрозу для жизни, пожарные полностью ликвидировали все очаги возгорания и локализовали последствия атаки.

Удар рф по Сумской области: есть погибшие и разрушения в жилом секторе12.09.25, 09:26 • 3226 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Сумская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям