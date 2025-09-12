Россия нанесла удар по Сумской области: погибли два человека, еще пятеро ранены - ГСЧС
Киев • УНН
В результате утреннего ракетного обстрела Сумской области погибли два человека, пятеро получили ранения. Взрыв вызвал пожар и разрушения, а российская армия повторно атаковала место ликвидации последствий.
Ракетный обстрел Сумской области утром унес жизни по меньшей мере двух мирных жителей, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
Взрыв вызвал масштабный пожар и серьезные разрушения жилого сектора. Пока спасатели боролись с огнем, российская армия нанесла повторный удар именно по месту ликвидации последствий атаки, целенаправленно пытаясь поразить подразделения ГСЧС.
Во время тушения огня враг целенаправленно повторно атаковал спасателей
Несмотря на постоянную угрозу для жизни, пожарные полностью ликвидировали все очаги возгорания и локализовали последствия атаки.
