росія завдала удару по Сумщині: загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені - ДСНС

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
11:55 • 5360 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 8346 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 11287 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 18815 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 14004 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 14918 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 38019 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39732 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52697 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 83744 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
34%
756мм
Популярнi новини
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії12 вересня, 03:30 • 8762 перегляди
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму12 вересня, 03:55 • 8538 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 14100 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 28202 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 4428 перегляди
Публікації
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 5360 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 4748 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 18815 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 83744 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 57252 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Мілойко Спаїч
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Івано-Франківська область
Італія
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 29073 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 75715 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 38856 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 45052 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 110302 перегляди
Актуальне
The New York Times
Шахед-136
ChatGPT
Лікарські засоби
Lockheed Martin F-35 Lightning II

росія завдала удару по Сумщині: загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені - ДСНС

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Внаслідок ранкового ракетного обстрілу Сумської області загинули двоє людей, п'ятеро отримали поранення. Вибух спричинив пожежу та руйнування, а російська армія повторно атакувала місце ліквідації наслідків.

росія завдала удару по Сумщині: загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені - ДСНС

Ранковий ракетний обстріл Сумської області забрав життя щонайменше двох мирних жителів та ще п’ятеро людей дістали поранення. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Деталі

Вибух спричинив масштабну пожежу та серйозні руйнування житлового сектору. Поки рятувальники боролися з вогнем, російська армія завдала повторного удару саме по місцю ліквідації наслідків атаки, цілеспрямовано намагаючись уразити підрозділи ДСНС.

Під час гасіння вогню ворог цілеспрямовано повторно атакував рятувальників 

– написали в ДСНС.

Попри постійну загрозу для життя, вогнеборці повністю ліквідували всі осередки займання та локалізували наслідки атаки.

Удар рф по Сумщині: є загиблі та руйнування в житловому секторі12.09.25, 09:26 • 3206 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Сумська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій