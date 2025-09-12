росія завдала удару по Сумщині: загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені - ДСНС
Київ • УНН
Внаслідок ранкового ракетного обстрілу Сумської області загинули двоє людей, п'ятеро отримали поранення. Вибух спричинив пожежу та руйнування, а російська армія повторно атакувала місце ліквідації наслідків.
Ранковий ракетний обстріл Сумської області забрав життя щонайменше двох мирних жителів та ще п’ятеро людей дістали поранення. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
Деталі
Вибух спричинив масштабну пожежу та серйозні руйнування житлового сектору. Поки рятувальники боролися з вогнем, російська армія завдала повторного удару саме по місцю ліквідації наслідків атаки, цілеспрямовано намагаючись уразити підрозділи ДСНС.
Під час гасіння вогню ворог цілеспрямовано повторно атакував рятувальників
Попри постійну загрозу для життя, вогнеборці повністю ліквідували всі осередки займання та локалізували наслідки атаки.
