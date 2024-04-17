россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха

СМИ Азербайджана сообщают о начале вывода российских военных "миротворцев" с территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает APA, musavat.com, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщениям, первый состав и военная техника "миротворческого контингента" покинули территорию храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. Контингент россиян вышел оттуда несколько дней назад и сейчас туда зашла азербайджанская полиция.

"Тем самым начался процесс вывода российского "миротворческого" контингента с территории Азербайджана", - сообщает APA.

СМИ также пишут, что таким образом начался процесс окончательного выхода российского контингента с территории Азербайджана. В том числе продолжается вывод россиян с базы в Ходжалы.

Выход войск подтвердил спикер кремля Дмитрий Песков, в комментарии российским СМИ назвав это правдой.

Контекст

российский контингент был временно размещен в Карабахе по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении.

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