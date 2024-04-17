россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  128386 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  128786 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  130908 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  111882 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125243 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137339 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137148 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123785 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103400 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203836 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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11 апреля 2024, 05:00  •  445933 просмотра

россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха

Вывод российских "миротворческих" войск из Нагорного Карабаха начался, первый контингент и военная техника покинули район храма Худаванг в Калбаджарском районе, сообщают азербайджанские СМИ.

Новости Мира •   •  2993 просмотра
россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха

Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав

По данным Минздрава, в результате российского ракетного удара по Чернигову 40 человек госпитализированы.

Война •   •  5414 просмотра
Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав

россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"

россияне нанесли удар по Чернигову 3 крылатыми ракетами "Искандер", в результате чего погибло 13 и ранен 61 человек, в том числе дети.

Война •   •  6182 просмотра
россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"

80% российских платежей Китаю возвращают обратно в рф

80% российских платежей в Китай возвращаются в Россию, поскольку крупные китайские банки, включая ICBC, прекратили принимать китайские юани из РФ из-за санкций США.

Новости Мира •   •  5032 просмотра
80% российских платежей Китаю возвращают обратно в рф

"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову

На фоне массированного ракетного удара по Чернигову, госпожа посол США в Украине в очередной раз заявила, что американская военная помощь Киеву, может спасти жизни многих украинцев.

Война •   •  7804 просмотра
"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову

Неосвещение последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда: Гуменюк ответила на упреки медийщиков

Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины, опровергла обвинения в неосвещении последствий трагедии на Каховской ГЭС, заявив, что это абсолютная ложь, поскольку в течение недели после взрыва было обработано более 800 запросов согласно соответствующим распоряжениям.

Война •   •  7186 просмотра
Неосвещение последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда: Гуменюк ответила на упреки медийщиков

В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов

НАЭК "Энергоатом" и Holtec International подписали соглашение о создании в Украине мощностей по производству и изготовлению ядерных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов, хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива.

Экономика •   •  6600 просмотра
В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов

В Украине с 1 апреля начался автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Украина автоматически пересчитает пенсии работающим пенсионерам с 1 апреля на основе увеличенного стажа и заработной платы за последние два года, а повышенные выплаты начнутся с июня 2024 года.

Общество •   •  6653 просмотра
В Украине с 1 апреля начался автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Из-за удара рф по Чернигову 61 пострадавший, под завалами могут быть люди, троих уже спасли: ГСЧС показала видео

В результате российского ракетного удара по Чернигову погибли 13 и был ранен 61 человек, в том числе дети, некоторые из них до сих пор находятся под завалами частично разрушенного здания.

Война •   •  8163 просмотра
Из-за удара рф по Чернигову 61 пострадавший, под завалами могут быть люди, троих уже спасли: ГСЧС показала видео

В результате российской атаки по Херсону повреждены многоэтажки и частные дома в ряде районов города

российские атаки на Херсон повредили многоэтажные здания, разрушили частные дома в нескольких районах, оставив воронки. О жертвах не сообщалось.

Война •   •  7762 просмотра
В результате российской атаки по Херсону повреждены многоэтажки и частные дома в ряде районов города