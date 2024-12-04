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Россия хочет начать еще одно наступление на Херсон - Прокудин

Россия хочет начать еще одно наступление на Херсон - Прокудин

Киев  •  УНН

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Оккупанты планируют новое наступление на Херсон и собрали 300 лодок для пересечения Днепра. По данным FT, это часть плана рф усилить давление на Киев до потенциального возвращения Трампа в Белый дом.

российские оккупанты хотят начать наступление на Херсон. Они собрали 300 лодок для пересечения реки Днепр. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин Financial Times, передает УНН.

Детали

Financial Times сообщает, что украинские официальные лица подозревают, что штурм является частью плана россии усилить давление на Киев до того, как Дональд Трамп вернется в Белый дом, ускоряя достижения на поле боя и готовясь к потенциальному наступлению через реку Днепр.

"россия хочет начать здесь еще одно наступление", - сказал Прокудин, добавив, что российские силы собрали"300 лодок для пересечения реки".

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что российские войска пытаются захватить речные острова и подойти ближе к западному берегу Херсона. Недавно они предприняли крупное наступление на остров Казацкий к северо-востоку от города, недалеко от Новой Каховки.

Как отмечает FT, события в Херсоне происходят в тот момент, когда силы Москвы в других местах достигают самых быстрых территориальных достижений с первых недель вторжения 2022 года.

"Только за последний месяц россия захватила территорию размером примерно в половину Лондона на востоке Донецкой области, согласно Deep State и собственным расчетам FT. Они угрожают удержанию Украиной стратегически важных городов: Покровск, Курахово и Великая Новоселка, а также находятся в поле зрения Днепропетровской области — стержня военных действий Украины на Востоке", - отмечает Financial Times.

Издание отмечает, что Херсон был бы еще большим призом для рф. Это была первая региональная украинская столица, захваченная российскими войсками после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, проведя девять месяцев под оккупацией, прежде чем город был освобожден в последнем успешном контрнаступлении Украины.

Дополнение

27 ноября спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал о жестоких боях за" днепровские острова " на Херсонщине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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