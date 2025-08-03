Россия атакует Киев ракетами – КГВА

В ночь на 3 августа в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), Начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики - говорится в сообщении КГВА.

"Враг атакует Киев ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!", - написал Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.