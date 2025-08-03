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Россия атакует Киев ракетами – КГВА

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Ночью 3 августа Киев и ряд областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Враг атакует столицу ракетами, призывая оставаться в укрытиях.

Россия атакует Киев ракетами – КГВА

В ночь на 3 августа в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), Начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики

- говорится в сообщении КГВА.

"Враг атакует Киев ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!", - написал Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

Вита Зеленецкая

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