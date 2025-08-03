росія атакує Київ ракетами – КМВА

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Ексклюзив
17:16 • 20737 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
16:52 • 27146 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 35933 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 97680 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 246992 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 226132 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 119233 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 107837 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 205056 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 76119 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
65%
751мм
Популярнi новини
Штурм Часового Яру: окупанти зазнають невдач і залучають жінок до боївVideo2 серпня, 12:29 • 13349 перегляди
“Якщо не змінити своє ставлення до всього”: Буданов прокоментував слова суркова про розпад НАТО2 серпня, 12:41 • 18561 перегляди
Понад 10 років уникала окупаційної влади: Україна повернула 19-річну дівчину2 серпня, 13:29 • 5120 перегляди
“Ми всі пам’ятаємо 2022 рік”: Буданов відповів, чи готовий лукашенко відкрити росіянам коридор до України2 серпня, 14:04 • 26021 перегляди
На хабарі викриті один із нардепів, очільники адміністрацій, військові Нацгвардії: Зеленський озвучив деталіPhoto2 серпня, 14:12 • 5764 перегляди
Публікації
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
17:16 • 20740 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 246995 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 133274 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 226134 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 148628 перегляди
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Прокудін Олександр Сергійович
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Європа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo16:52 • 27150 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 53904 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 93097 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 109688 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 184784 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
WhatsApp
ФАБ-250
Шахед-136
Airbus A320 серії

росія атакує Київ ракетами – КМВА

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Вночі 3 серпня Київ та низка областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Ворог атакує столицю ракетами, закликаючи залишатися в укриттях.

росія атакує Київ ракетами – КМВА

У ніч проти 03 серпня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. Про це інформує УНН з посиланям на Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ), Київську міську військову адміністрацію (КМВА), Начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики

- йдеться у дописі КМВА.

"Ворог атакує Київ ракетами. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!", - написав Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Віта Зеленецька

Війна
Збройні сили України
Україна
Київ