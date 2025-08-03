росія атакує Київ ракетами – КМВА
Київ • УНН
Вночі 3 серпня Київ та низка областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Ворог атакує столицю ракетами, закликаючи залишатися в укриттях.
У ніч проти 03 серпня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. Про це інформує УНН з посиланям на Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ), Київську міську військову адміністрацію (КМВА), Начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики
"Ворог атакує Київ ракетами. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!", - написав Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.