росія атакує Київ ракетами – КМВА

У ніч проти 03 серпня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. Про це інформує УНН з посиланям на Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ), Київську міську військову адміністрацію (КМВА), Начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики - йдеться у дописі КМВА.

"Ворог атакує Київ ракетами. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!", - написав Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.