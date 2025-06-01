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Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом
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Россия атакует Киев дронами и баллистикой

Киев • УНН

 • 244 просмотра

В ночь на 1 июня Киев подвергся атаке баллистическими ракетами и ударными дронами. Городские власти призвали жителей оставаться в безопасных местах из-за высокой угрозы.

Россия атакует Киев дронами и баллистикой

В ночь на 01 июня россия атаковала украинскую столицу. Городские власти предупредили о применении врагом баллистических ракет и ударных дронов. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА), Воздушные силы Вооруженных сил Украины, Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, передает УНН.

Враг применяет баллистические ракеты и ударные дроны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги

- написал Тимур Ткаченко в 01:49.

"Комбинированная атака продолжается. Опасность остается высокой", - добавили в КГВА в 01:50.

рф готовит новые обстрелы Украины стратегической авиацией - СНБО31.05.25, 00:03 • 12338 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Вооруженные силы Украины
Украина
Киев
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