Россия атакует Киев дронами и баллистикой

В ночь на 01 июня россия атаковала украинскую столицу. Городские власти предупредили о применении врагом баллистических ракет и ударных дронов. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА), Воздушные силы Вооруженных сил Украины, Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, передает УНН.

Враг применяет баллистические ракеты и ударные дроны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги - написал Тимур Ткаченко в 01:49.

"Комбинированная атака продолжается. Опасность остается высокой", - добавили в КГВА в 01:50.

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