Россия атакует Киев дронами и баллистикой
Киев • УНН
В ночь на 1 июня Киев подвергся атаке баллистическими ракетами и ударными дронами. Городские власти призвали жителей оставаться в безопасных местах из-за высокой угрозы.
В ночь на 01 июня россия атаковала украинскую столицу. Городские власти предупредили о применении врагом баллистических ракет и ударных дронов. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА), Воздушные силы Вооруженных сил Украины, Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, передает УНН.
Враг применяет баллистические ракеты и ударные дроны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги
"Комбинированная атака продолжается. Опасность остается высокой", - добавили в КГВА в 01:50.
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