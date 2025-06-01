Росія атакує Київ дронами та балістикою
Київ • УНН
У ніч на 1 червня Київ зазнав атаки балістичними ракетами та ударними дронами. Міська влада закликала мешканців залишатися в безпечних місцях через високу загрозу.
У ніч на 01 червня росія атакувала українську столицю. Міська влада попередила про застосування ворогом балістичних ракет та ударних дронів. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), Повітряні сили Збройних сил України, Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram, передає УНН.
Ворог застосовує балістичні ракети та ударні дрони, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги
"Комбінована атака триває. Небезпека залишається високою", - додали в КМВА о 01:50.
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