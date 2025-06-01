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П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа
31 травня, 16:00 • 34800 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

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Росія атакує Київ дронами та балістикою

Київ • УНН

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У ніч на 1 червня Київ зазнав атаки балістичними ракетами та ударними дронами. Міська влада закликала мешканців залишатися в безпечних місцях через високу загрозу.

Росія атакує Київ дронами та балістикою

У ніч на 01 червня росія атакувала українську столицю. Міська влада попередила про застосування ворогом балістичних ракет та ударних дронів. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), Повітряні сили Збройних сил України, Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram, передає УНН.

Ворог застосовує балістичні ракети та ударні дрони, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги

- написав Тимур Ткаченко о 01:49.

"Комбінована атака триває. Небезпека залишається високою", - додали в КМВА о 01:50.

рф готує нові обстріли України стратегічною авіацією - РНБО31.05.25, 00:03 • 12339 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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