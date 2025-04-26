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Financial Times

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ТикТок

россия атаковала Украину тремя ракетами и 114 беспилотниками: сбито 66 дронов

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Ночью 26 апреля 2025 года Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Силы обороны сбили 66 "Shahed" на востоке, севере, юге и в центре страны, но есть пострадавшие области.

россия атаковала Украину тремя ракетами и 114 беспилотниками: сбито 66 дронов

россия ночью атаковала Украину 3 ракетами и 114 дронами, сбито 66 беспилотников, 31 не достигли цели, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 26 апреля 2025 года (с 22.00 25 апреля) противник атаковал противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, 114-ю ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) - районы пусков: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 66 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

31 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Кировоградская область, Харьковская область, Киевская область и Днепропетровская область.

Удар дронов по Кропивницкому: повреждены складские помещения, продолжается ликвидация последствий26.04.25, 02:24 • 3510 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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