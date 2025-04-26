россия атаковала Украину тремя ракетами и 114 беспилотниками: сбито 66 дронов
Киев • УНН
Ночью 26 апреля 2025 года Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Силы обороны сбили 66 "Shahed" на востоке, севере, юге и в центре страны, но есть пострадавшие области.
россия ночью атаковала Украину 3 ракетами и 114 дронами, сбито 66 беспилотников, 31 не достигли цели, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ПС ВСУ, в ночь на 26 апреля 2025 года (с 22.00 25 апреля) противник атаковал противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, 114-ю ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) - районы пусков: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 66 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
31 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Кировоградская область, Харьковская область, Киевская область и Днепропетровская область.
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