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росія атакувала Україну трьома ракетами та 114 безпілотниками: збито 66 дронів

Київ • УНН

 • 1268 перегляди

Вночі 26 квітня 2025 року росія атакувала Україну ракетами та дронами. Сили оборони збили 66 дронів на сході, півночі, півдні та в центрі країни, але є постраждалі області.

росія атакувала Україну трьома ракетами та 114 безпілотниками: збито 66 дронів

росія вночі атакувала Україну 3 ракетами та 114 дронами, збито 66 безпілотників, 31 не досяг цілі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 квітня 2025 року (із 22.00 25 квітня) противник атакував протикорабельною ракетою "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) - райони пусків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.

Удар дронів по Кропивницькому: пошкоджено складські приміщення, триває ліквідація наслідків26.04.25, 02:24 • 3870 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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