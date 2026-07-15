россия атаковала Украину 2 ракетами, обезврежено 101 из 122 дронов

россия ночью выпустила по Украине 2 ракеты и 122 дрона, из которых 101 сбит или подавлен, есть попадания ракет и 18 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 июля (с 18:00 14 июля) противник атаковал 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ АР Крым и 122 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 101 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания ракет и 18 ударных БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

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