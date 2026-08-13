Россия атаковала Украину 133 дронами: силы ПВО сбили и подавили 111 БПЛА

$44.870.0451.760.02
ukenru
06:16 • 774 просмотра
рф ударила реактивным "шахедом" по поезду в Одесской области: погибли машинист и помощник
05:29 • 6700 просмотра
Зеленский: 5% ракет для Patriot от США позволят пережить зиму, 10% - уничтожить всю российскую баллистику
02:56 • 2778 просмотра
Нефть дорожает пятый день подряд: WTI выросла на 11%, Brent приблизилась к $89
12 августа, 19:04 • 26693 просмотра
Солнечное затмение — украинцы поделились кадрами уникального явленияPhoto
12 августа, 17:30 • 30321 просмотра
Руководителя Закарпатского ОТЦК отстранили от должности - Лубинец
Эксклюзив
12 августа, 15:15 • 27219 просмотра
Когда заработает метро на Виноградарь и сколько будет стоить завершение строительстваPhoto
12 августа, 14:14 • 40586 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты
12 августа, 12:31 • 26495 просмотра
В Киеве готовят списки людей для переселения на случай длительного отсутствия отопления
12 августа, 12:02 • 38214 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов
12 августа, 11:00 • 39305 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
54%
757мм
Популярные новости
Министр обороны Молдовы не стал отвечать журналистке на русском языке12 августа, 21:15 • 3314 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 11306 просмотра
Заместитель министра Польши заявил, что без украинцев экономика страны может остановиться12 августа, 22:16 • 9454 просмотра
В США отчеканили первую партию золотых монет с изображением Трампа12 августа, 23:17 • 5284 просмотра
Массированный обстрел оккупированных городов вызвал масштабные отключения света13 августа, 00:06 • 8208 просмотра
публикации
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 22792 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты12 августа, 14:14 • 40585 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов12 августа, 12:02 • 38213 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex12 августа, 11:00 • 39304 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto12 августа, 09:15 • 38967 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Кшиштоф Гавковский
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 11367 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 33233 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 29257 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 164522 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 98626 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Шахед-136
Facebook
Instagram

Россия атаковала Украину 133 дронами: силы ПВО сбили и подавили 111 БПЛА

Киев • УНН

 • 1728 просмотра

Ночью Россия атаковала Украину 133 беспилотниками. Силы ПВО сбили и подавили 111 БПЛА, зафиксированы попадания в 15 локациях.

Россия атаковала Украину 133 дронами: силы ПВО сбили и подавили 111 БПЛА

В ночь на 13 августа российские войска атаковали Украину 133 ударными беспилотниками, среди которых Shahed, «Гербера» и беспилотники-имитаторы «Пародия». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

Запуски осуществлялись из районов Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 111 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Одновременно зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 15 локациях. Еще в 16 локациях зафиксировали падение обломков сбитых беспилотников.

В Воздушных силах отметили, что на момент публикации атака продолжалась, а в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских БПЛА.

За сутки российская армия потеряла около 1310 военнослужащих и десятки единиц техники13.08.26, 07:25 • 1994 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Донецкая область
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина