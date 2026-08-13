Россия атаковала Украину 133 дронами: силы ПВО сбили и подавили 111 БПЛА

В ночь на 13 августа российские войска атаковали Украину 133 ударными беспилотниками, среди которых Shahed, «Гербера» и беспилотники-имитаторы «Пародия». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

Запуски осуществлялись из районов Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 111 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Одновременно зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 15 локациях. Еще в 16 локациях зафиксировали падение обломков сбитых беспилотников.

В Воздушных силах отметили, что на момент публикации атака продолжалась, а в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских БПЛА.

За сутки российская армия потеряла около 1310 военнослужащих и десятки единиц техники