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За сутки российская армия потеряла около 1310 военнослужащих и десятки единиц техники

Киев • УНН

 • 610 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска потеряли около 1310 военнослужащих, три танка и 51 артиллерийскую систему. Общие потери РФ с начала вторжения составляют около 1 462 970 военнослужащих.

За сутки российская армия потеряла около 1310 военнослужащих и десятки единиц техники

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 13 августа 2026 года составляют около 1 462 970 военнослужащих. За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили или вывели из строя еще около 1310 российских военнослужащих. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, в течение суток российские войска потеряли три танка, три боевые бронированные машины и 51 артиллерийскую систему. Также уничтожены или поражены одна реактивная система залпового огня и одно средство противовоздушной обороны.

Украинские военные также поразили 12 наземных робототехнических комплексов, 1634 беспилотника оперативно-тактического уровня, 474 единицы автомобильной техники и автоцистерн и шесть единиц специальной техники.

С начала полномасштабной войны россия, по оценке украинского Генштаба, потеряла 12 262 танка, 25 130 боевых бронированных машин, 47 824 артиллерийские системы, 2023 РСЗО и 1562 средства ПВО. Авиационные потери составляют 439 самолетов и 354 вертолета.

Кроме того, российские войска потеряли 2215 наземных робототехнических комплексов, 457 973 БПЛА оперативно-тактического уровня и 5007 крылатых ракет. Также уничтожены или повреждены 35 кораблей и катеров, две подводные лодки, 133 405 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4522 единицы специальной техники.

В Генштабе подчеркнули, что данные о потерях российских войск уточняются.

рф активнее привлекает иностранцев на фронт и приближается к 1,5 млн потерь в Украине12.08.26, 23:58 • 1864 просмотра

Степан Гафтко

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