рф активнее привлекает иностранцев на фронт и приближается к 1,5 млн потерь в Украине
Киев • УНН
По данным Генштаба, потери российских войск достигли 1 460 400 человек. москва активнее привлекает иностранцев и может призвать ещё до 500 тысяч осенью.
Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения приближаются к 1,5 миллиона военнослужащих, заявила Украина 11 августа, а россияне стали чаще привлекать в армию иностранцев. Об этом пишет Newsweek, сообщает УНН.
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По данным украинского Генштаба, по состоянию на 11 августа россия потеряла 1 460 400 военнослужащих. Этот показатель включает погибших и раненых, часть из которых могла вернуться к боевым действиям или получить ранение повторно.
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В то же время точное количество потерь сторон сложно независимо проверить. Западные оценки общих российских потерь несколько ниже украинских данных.
Западные оценки также фиксируют значительные потери россии
Британская разведка GCHQ в мае оценивала количество погибших российских военнослужащих почти в 500 тысяч. Российские независимые Mediazona и русская служба BBC подтвердили личности 236 066 погибших российских военнослужащих.
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Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в прошлом месяце оценивал количество погибших российских военнослужащих в 450 тысяч, а общие потери — примерно в 1,4 миллиона. По оценке CSIS, украинские потери за тот же период могли достигнуть 625 тысяч человек, в том числе до 150 тысяч погибших.
На фоне значительных потерь москва продолжает привлекать новых военнослужащих с помощью финансовых стимулов, иностранных бойцов и других механизмов. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россия может готовиться осенью призвать до 500 тысяч человек на военную службу.
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