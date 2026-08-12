Произошло 185 боевых столкновений, враг запустил 6,5 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 185 боевых столкновений. Враг запустил 6,5 тыс. дронов и сбросил 183 управляемые авиационные бомбы, активно действовал на Покровском, Славянском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес 56 авиационных ударов с применением 183 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6597 дронов-камикадзе и осуществил 1982 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боестолкновения, враг нанес авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и осуществил 36 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности три - с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы и в направлении населенных пунктов Ольховатка и Колодезное. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении произошла одна атака врага в направлении Новоплатоновки.

Три попытки захватчиков продвинуться вперед отражали на Лиманском направлении в районе Новоселовки и в направлении Заречного.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 20 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Резниковка, Закитное, Кривая Лука и в направлении Рай-Александровки. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики осуществили две атаки в районе Федоровки Второй и в направлении Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Иллиновка, Русин Яр и в направлении населенных пунктов Долгая Балка, Торецкое. Одно боестолкновение продолжается.

Двадцать четыре атаки осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Ивановка, Новый Донбасс, Светлое, Сергеевка, Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 43 оккупанта, 13 - ранены; уничтожены одна артиллерийская система, восемь единиц автомобильной техники и 20 укрытий личного состава противника. Повреждены один танк, одна реактивная система залпового огня, пять артиллерийских систем, три пункта управления БПЛА, две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники, а также 93 укрытия личного состава противника. Уничтожены или подавлены 308 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг осуществил две атаки в направлении Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали 12 вражеских атак в направлении населенных пунктов Воздвижевка, Горькое, Ровное, Верхняя Терса, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Новояковлевки и Приморского.

На Приднепровском направлении наши оборонцы успешно остановили три штурмовых действия в направлении Антоновского моста.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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