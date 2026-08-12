рф за сутки потеряла 1260 военнослужащих и 480 единиц техники в войне против Украины
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях рф за прошедшие сутки: 1260 военнослужащих и 480 единиц вооружения. Общие потери россиян с начала войны достигли более 1,46 миллиона человек.
Российские войска за прошедшие сутки потеряли около 1260 военнослужащих, а также 480 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 12 августа, пишет УНН.
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Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по 12 августа 2026 года составляют около 1 461 660 военнослужащих.
За сутки российские войска потеряли 7 боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 13 наземных робототехнических комплексов, 1767 БПЛА оперативно-тактического уровня, 388 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 2 единицы специальной техники.
Всего с начала войны россияне потеряли 12 259 танков, 25 127 боевых бронированных машин, 47 773 артиллерийские системы, 2 022 РСЗО и 1 56 средство ПВО. Авиация РФ насчитывает 439 потерянных самолётов и 354 вертолёта.
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