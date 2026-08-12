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Американская блогерша Лора Лумер призвала российских солдатов не воевать против Украины, а сдаваться в плен

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Лора Лумер после визита в Координационный штаб призвала российских военнослужащих и наемников сдаваться через проект "Хочу жить". Она подчеркнула, что россия обманом вербует иностранцев для "мясных штурмов".

Американская блогерша Лора Лумер призвала российских солдатов не воевать против Украины, а сдаваться в плен

Американская журналистка и блогер Лора Лумер после визита в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и публикации материала о военных преступлениях рф призвала российских военнослужащих и иностранных наёмников не воевать против Украины, а при возможности добровольно сложить оружие через государственный проект "Хочу жить", передаёт УНН.

Детали

В своей публикации Лумер отметила, что во время посещения Координационного штаба ознакомилась с работой проекта "Хочу жить" — уникального проекта, который позволяет военнослужащим армии рф и иностранным гражданам безопасно и анонимно сдаться в плен Силам обороны Украины.

Она также подчеркнула, что россия массово вербует граждан стран Африки, Азии и Латинской Америки, используя обман, ложные обещания и скрывая реальные условия службы. По словам Лумер, многие иностранцы даже не осознают, что их отправят на фронт, где они становятся частью российской тактики "мясных штурмов".

рф вербует наемников из Африки через соцсети и отправляет на смерть — разведка28.05.26, 17:55 • 3388 просмотров

"Не воюйте за россию. Всё, что вам обещают вербовщики, командиры и российские власти, – ложь", – подытожила журналистка.

Добавим

Проект "Хочу жить" гарантирует военнопленным соблюдение норм международного гуманитарного права, безопасность и гуманное обращение в соответствии с Женевскими конвенциями.Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными ограничил(-ла) список людей, которые могут оставлять комментарии к этой публикации.

В украинском плену находится самое большое за все время количество российских военнопленных - проект "Хочу жить"05.03.26, 15:30 • 3993 просмотра

Антонина Туманова

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