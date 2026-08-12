Американская блогерша Лора Лумер призвала российских солдатов не воевать против Украины, а сдаваться в плен

Американская журналистка и блогер Лора Лумер после визита в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и публикации материала о военных преступлениях рф призвала российских военнослужащих и иностранных наёмников не воевать против Украины, а при возможности добровольно сложить оружие через государственный проект "Хочу жить", передаёт УНН.

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В своей публикации Лумер отметила, что во время посещения Координационного штаба ознакомилась с работой проекта "Хочу жить" — уникального проекта, который позволяет военнослужащим армии рф и иностранным гражданам безопасно и анонимно сдаться в плен Силам обороны Украины.

Она также подчеркнула, что россия массово вербует граждан стран Африки, Азии и Латинской Америки, используя обман, ложные обещания и скрывая реальные условия службы. По словам Лумер, многие иностранцы даже не осознают, что их отправят на фронт, где они становятся частью российской тактики "мясных штурмов".

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"Не воюйте за россию. Всё, что вам обещают вербовщики, командиры и российские власти, – ложь", – подытожила журналистка.

Добавим

Проект "Хочу жить" гарантирует военнопленным соблюдение норм международного гуманитарного права, безопасность и гуманное обращение в соответствии с Женевскими конвенциями.Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными ограничил(-ла) список людей, которые могут оставлять комментарии к этой публикации.

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