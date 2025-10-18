В Запорожской ОВА уточнили, что россияне ударили "шахедом" по одному из учебных заведений
Киев • УНН
В ночь на 18 октября Россия атаковала дронами одно из учебных заведений Запорожья, что привело к пожару в трехэтажном здании. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
В ночь на 18 октября Россия атаковала дронами одно из учебных заведений Запорожья. В результате удара вспыхнул пожар в трехэтажном здании. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
В полночь враг ударил "шахедом" по одному из учебных заведений
По его словам, произошло возгорание трехэтажного здания.
Обошлось без пострадавших.
"Экстренные службы огонь уже потушили", - добавил глава Запорожской областной военной администрации.
Напомним
российская армия атаковала Запорожье в ночь на 18 октября, вызвав пожар в административном здании.
