В Запорожской ОВА уточнили, что россияне ударили "шахедом" по одному из учебных заведений

$41.640.12
48.520.01
ukenru
23:31 • 864 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
19:15 • 12748 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
18:40 • 19344 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
18:26 • 16296 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 17026 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 17239 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 16128 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 18662 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 20390 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
17 октября, 12:25 • 13869 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.9м/с
77%
752мм
Популярные новости
В центре Киева мужчины в штатском «упаковали» других гражданских мужчин: в Нацполиции отреагировалиVideo17 октября, 17:11 • 11488 просмотра
Волна дезертирства среди оккупантов накрыла Херсонское направление - АТЕШ17 октября, 17:23 • 9480 просмотра
Министр обороны США Хэгсет надел галстук цветов российского флага на встрече Зеленского и Трампа19:07 • 10183 просмотра
"Твоя мама": в Белом доме грубо ответили журналисту, который спросил, кто именно выбрал Будапешт местом для переговоров Трампа и Путина19:22 • 9604 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема20:07 • 6328 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 59421 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 85076 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 112794 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 79339 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 103805 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Кир Стармер
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Польша
Реклама
УНН Lite
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема20:07 • 6350 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 27902 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 57119 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 104918 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 81065 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Социальная сеть
Truth Social
Северный поток
Financial Times

В Запорожской ОВА уточнили, что россияне ударили "шахедом" по одному из учебных заведений

Киев • УНН

 • 344 просмотра

В ночь на 18 октября Россия атаковала дронами одно из учебных заведений Запорожья, что привело к пожару в трехэтажном здании. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

В Запорожской ОВА уточнили, что россияне ударили "шахедом" по одному из учебных заведений

В ночь на 18 октября Россия атаковала дронами одно из учебных заведений Запорожья. В результате удара вспыхнул пожар в трехэтажном здании. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.    

В полночь враг ударил "шахедом" по одному из учебных заведений

- написал Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, произошло возгорание трехэтажного здания. 

Обошлось без пострадавших.

"Экстренные службы огонь уже потушили", - добавил глава Запорожской областной военной администрации.

Напомним

российская армия атаковала Запорожье в ночь на 18 октября, вызвав пожар в административном здании. 

Зеленский после встречи с Трампом: "Мы должны остановиться там, где находимся сейчас, и начать говорить"17.10.25, 23:40 • 1050 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Запорожье