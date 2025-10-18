У Запорізькій ОВА уточнили, що росіяни вдарили "шахедом" по одному з закладів освіти
Київ • УНН
У ніч проти 18 жовтня Росія атакувала дронами один із навчальних закладів Запоріжжя, що призвело до пожежі в триповерховій будівлі. Займання ліквідовано, постраждалих немає.
Опівночі ворог ударив "шахедом" по одному з закладів освіти
За його словами, сталося займання триповерхової будівлі.
Минулося без постраждалих.
"Екстрені служби вогонь уже приборкали", - додав очільник Запорізької обласної військової адміністрації.
Нагадаємо
російська армія атакувала Запоріжжя в ніч на 18 жовтня, спричинивши пожежу в адміністративній будівлі.
