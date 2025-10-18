У Запорізькій ОВА уточнили, що росіяни вдарили "шахедом" по одному з закладів освіти

$41.640.12
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
19:15 • 13128 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
18:40 • 19559 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
18:26 • 16492 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 17194 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 17308 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
17 жовтня, 16:16 • 16172 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 18684 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 20407 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
17 жовтня, 12:25 • 13879 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 07:15 • 59544 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 85199 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 07:53 • 112903 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 79444 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 103907 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Соціальна мережа
Truth Social
Північний потік
Financial Times

У Запорізькій ОВА уточнили, що росіяни вдарили "шахедом" по одному з закладів освіти

Київ • УНН

 • 410 перегляди

У ніч проти 18 жовтня Росія атакувала дронами один із навчальних закладів Запоріжжя, що призвело до пожежі в триповерховій будівлі. Займання ліквідовано, постраждалих немає.

У Запорізькій ОВА уточнили, що росіяни вдарили "шахедом" по одному з закладів освіти

У ніч проти 18 жовтня росія атакувала дронами один із навчальних закладів Заоріжжя. Унаслідок удару спалахнула пожежа в триповерховій будівлі. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.    

Опівночі ворог ударив "шахедом" по одному з закладів освіти

- написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, сталося займання триповерхової будівлі. 

Минулося без постраждалих.

"Екстрені служби вогонь уже приборкали", - додав очільник Запорізької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо

російська армія атакувала Запоріжжя в ніч на 18 жовтня, спричинивши пожежу в адміністративній будівлі. 

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Запоріжжя