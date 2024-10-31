россия атаковала ракетами мост в Затоке в Одесской области, сбито 17 дронов

В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 17 из 43 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 30 октября. российские войска ударили двумя «Искандерамами» и 8 ракетами Х-59/69, две из которых удалось сбить. Об этом в четверг сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в ночь на 31 октября (с 18.30 30 30 октября) враг атаковал мост через Белгород-Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Выпущено две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.

Также оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из ростовской области по Краматорску.

С направлений Курск, Орел - рф. враг атаковал 43-мя ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Кроме двух сбитых управляемых авиационных ракет Х-59/69 вечером в Одесской области, по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 17 вражеских БПЛА. 23 беспилотника локально потеряно, еще три российских БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ и временно оккупированной территории Украины - говорится в сообщении ПС ВСУ.

Дополнение

30 октября сообщалось, что российские террористы нанесли массированный ракетный обстрел по Одесскому региону.