россия атаковала ракетами мост в Затоке в Одесской области, сбито 17 дронов
Киев • УНН
россия атаковала мост в Затоке в Одесской области ракетами «Искандер» и Х-59/69. В общем враг выпустил 53 воздушные цели, включая 43 дрона «Shahed», из которых 17 были сбиты.
В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 17 из 43 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 30 октября. российские войска ударили двумя «Искандерамами» и 8 ракетами Х-59/69, две из которых удалось сбить. Об этом в четверг сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в ночь на 31 октября (с 18.30 30 30 октября) враг атаковал мост через Белгород-Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Выпущено две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.
Также оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из ростовской области по Краматорску.
С направлений Курск, Орел - рф. враг атаковал 43-мя ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.
Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.
Кроме двух сбитых управляемых авиационных ракет Х-59/69 вечером в Одесской области, по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 17 вражеских БПЛА. 23 беспилотника локально потеряно, еще три российских БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ и временно оккупированной территории Украины
Дополнение
30 октября сообщалось, что российские террористы нанесли массированный ракетный обстрел по Одесскому региону.