россия атаковала КАБом Харьковскую область: пострадал ребенок
Киев • УНН
В Золочеве Харьковской области в результате удара управляемой авиационной бомбой ранена 14-летняя девочка. Ребенка с осколочными ранениями доставили в больницу.
В результате удара управляемой авиационной бомбой по поселку Золочев на Харьковщине пострадал ребенок. Об этом информирует Харьковская областная военная администрация в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
По информации местных властей, оккупанты ударили КАБом возле частного дома в Золочеве Богодуховского района.
В результате атаки пострадала девочка.
По уточненной информации медиков, пострадала девочка 14 лет
Отмечается, что ребенок получил осколочные ранения. В настоящее время ее госпитализировали в медицинское учреждение.
Напомним
В Харькове были слышны взрывы. Перед этим Воздушные Силы предупреждали об угрозе вражеских беспилотников в области.