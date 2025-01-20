росія атакувала КАБом Харківщину: постраждала дитина
Київ • УНН
У Золочеві Харківської області внаслідок удару керованою авіаційною бомбою поранено 14-річну дівчинку. Її з осколковими пораненнями доставили до лікарні.
Внаслідок удару керованою авіаційною бомбою по селищу Золочів на Харківщині постраждала дитина. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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За інформацією місцевої влади, окупанти вдарили КАБом біля приватного будинку в Золочеві Богодухівського району.
Внаслідок атаки постраждала дівчинка.
За уточненою інформацією медиків, постраждала дівчинка 14 років
Зазначається, що дитина отримала осколкові поранення. Наразі її госпіталізували до медичної установи.
Нагадаємо
У Харкові було чутно вибухи. Перед цим Повітряні Сили попереджали про загрозу ворожих безпілотників в області.