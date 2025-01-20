росія атакувала КАБом Харківщину: постраждала дитина

Внаслідок удару керованою авіаційною бомбою по селищу Золочів на Харківщині постраждала дитина. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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За інформацією місцевої влади, окупанти вдарили КАБом біля приватного будинку в Золочеві Богодухівського району.

Внаслідок атаки постраждала дівчинка.

За уточненою інформацією медиків, постраждала дівчинка 14 років - йдеться у дописі.

Зазначається, що дитина отримала осколкові поранення. Наразі її госпіталізували до медичної установи.

Нагадаємо

У Харкові було чутно вибухи. Перед цим Повітряні Сили попереджали про загрозу ворожих безпілотників в області.