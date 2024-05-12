рф массово привлекает солдат срочной службы из белгородской области к боевым действиям. Об этом сообщает АТЕШ, передает УНН.

Детали

По последним данным, вс рф массово привлекают солдат срочной службы из белгородской области к боевым действиям.

Целью данного привлечения является создание впечатления массовости на поле боя в условиях значительных потерь личного состава.

По информации, военные срочной службы оказывали поддержку подразделениям 9 мотострелкового полка.

Кроме участия в наступательных операциях, так называемые "срочники" также активно используются для ремонта военной техники и оборудования оборонительных позиций. Это объясняется их робким отношением к прямому участию в боях, что приводит к их привлечению в более безопасные и технические роли на передовой.

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