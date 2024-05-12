российских призывников из Белгородской области массово привлекают к боевым действиям - АТЕШ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  102414 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  166204 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  177343 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  180804 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  156480 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150382 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130473 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133114 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122146 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168169 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Публикации

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

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10 мая 2024, 07:39  •  189378 просмотра
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10 мая 2024, 06:49  •  193165 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  204846 просмотра
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  218208 просмотра

российских призывников из Белгородской области массово привлекают к боевым действиям - АТЕШ

рф массово привлекает призывников из Белгородской области к боевым действиям и вспомогательным ролям, таким как ремонт техники, из-за значительных потерь среди личного состава.

Война •   •  1342 просмотра
российских призывников из Белгородской области массово привлекают к боевым действиям - АТЕШ

Город на юге Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны Газы: зафиксировано 3 раненых

Ракета, выпущенная из Газы, попала в здание в Ашкелоне (Израиль), ранив 3 человек, которые были госпитализированы.

Новости Мира •   •  1696 просмотра
Город на юге Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны Газы: зафиксировано 3 раненых

Forbes: Репатриация украинских мужчин может навредить польской экономике

Польша может столкнуться с потенциальными экономическими потерями из-за репатриации украинских мужчин призывного возраста, которые составляют значительную часть рабочей силы страны.

Война •   •  3456 просмотра
Forbes: Репатриация украинских мужчин может навредить польской экономике

Чешская полиция разыскивает генерала российской военной разведки

Чехия разыскивает генерала российской военной разведки из-за его вероятной причастности к взрывам на складах оружия в 2014 году, характеризуя это как часть российской диверсионной операции, направленной на прекращение поставок оружия в Украину.

политика •   •  3808 просмотра
Чешская полиция разыскивает генерала российской военной разведки

рф оккупировала несколько сел в Харьковской области - DeepState

рф оккупировала несколько сел, включая Стрелецкую, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку в ходе своего продвижения вблизи Красногоровки и Владимировки, согласно сообщениям DeepState.

Война •   •  3994 просмотра
рф оккупировала несколько сел в Харьковской области - DeepState

Победитель Евровидения 2024 Немо разбил стеклянный трофейный микрофон

Победитель Евровидения 2024, швейцарский певец Немо, случайно разбил стеклянный трофейный микрофон во время своего выступления.

Культура •   •  5106 просмотра
Победитель Евровидения 2024 Немо разбил стеклянный трофейный микрофон

Швейцария победила на Евровидении 2024 с песней "The Code"

Швейцария победила на песенном конкурсе Евровидение 2024 в Мальме с песней "The Code" Nemo, набрав 591 балл, а Украина заняла третье место с 453 баллами.

Культура •   •  6119 просмотра
Швейцария победила на Евровидении 2024 с песней "The Code"

Генеральный прокурор обсудил с американским коллегой расследование военных преступлений и арест активов рф

Генеральный прокурор Украины и его американский коллега обсудили расследование российских военных преступлений и арест российских активов.

Война •   •  8398 просмотра
Генеральный прокурор обсудил с американским коллегой расследование военных преступлений и арест активов рф

Враг атакует: угроза баллистических ракет с востока

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.

Война •   •  8385 просмотра
Враг атакует: угроза баллистических ракет с востока

В результате российских ударов по Днепропетровской области ранена женщина, повреждена инфраструктура

11 мая рф атаковала Днепропетровскую область, применив 9 беспилотников и артиллерийские обстрелы, ранив одну женщину и повредив инфраструктуру, дома и транспортные средства.

Общество •   •  9121 просмотра
В результате российских ударов по Днепропетровской области ранена женщина, повреждена инфраструктура